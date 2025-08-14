Patronato lanza una promoción por el Día del Niño Como en todo el torneo, los niños de hasta 11 años ingresan gratis a ver a Patronato. Y este domingo las mujeres que los acompañen también pasarán sin cargo. 14 de agosto 2025 · 18:37hs

En Patronato buscan el regreso de la familia Rojinegra a la cancha.

Patronato lanzó una promoción por el Día del Niño. Como durante todo este campeonato de la Primera Nacional, los niños de hasta 11 años ingresarán gratis, pero además este domingo, en el partido en el que el Santo se enfrentará con Arsenal, las mujeres que los acompañen también accederán sin cargo.

Esta promoción regirá en las tribunas Grella y San Nicolás. La misma es válida para los socios y los no socios de la entidad de barrio Villa Sarmiento.

Vale destacar que el encuentro entre Patrón y el Arse, válido por la fecha 27 de la Zona A, se jugará este domingo, a partir de las 16. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Patronato (@clubpatronatooficial)