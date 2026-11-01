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Entre Ríos impulsa la educación emocional y la crianza respetuosa con talleres gratuitos

El programa Emociones en Familia realizó una nueva jornada en Entre Ríos para brindar herramientas de crianza respetuosa y acompañamiento emocional.

1 de noviembre 2026 · 22:34hs
Entre Ríos impulsa la educación emocional y la crianza respetuosa con talleres gratuitos.

Entre Ríos impulsa la educación emocional y la crianza respetuosa con talleres gratuitos.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), desarrolló una nueva jornada del ciclo de talleres Emociones en Familia, una iniciativa gratuita destinada a promover la educación emocional y fortalecer las herramientas de crianza de madres, padres, educadores y referentes comunitarios.

La actividad se realizó el viernes en la Escuela Nº 4 Benigno Teijeiro Martínez, de Concepción del Uruguay, y reunió a familias, profesionales y personas vinculadas al cuidado de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta forma parte de las políticas provinciales de prevención y promoción de derechos, mediante encuentros participativos que buscan ofrecer recursos para afrontar situaciones cotidianas de la crianza.

Herramientas para acompañar las emociones

Durante la jornada se abordaron diferentes aspectos relacionados con el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, con especial atención a la importancia de la escucha activa, la contención afectiva y el establecimiento de límites.

También se trabajó sobre la gestión de la frustración y la necesidad de que las personas adultas reconozcan sus propias emociones al momento de acompañar situaciones de conflicto o dificultades en el ámbito familiar.

La capacitación estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Lucía Franchi, especialista en educación emocional y crianza respetuosa, quien propuso una metodología participativa basada en el análisis de situaciones prácticas y el intercambio de experiencias.

Uno de los principales ejes fue la importancia de generar espacios de diálogo dentro de las familias, donde niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus sentimientos y encontrar acompañamiento.

En ese sentido, se destacó la necesidad de priorizar la disponibilidad afectiva y la escucha comprensiva antes de ofrecer respuestas o soluciones inmediatas.

Un programa que recorre Entre Ríos

El ciclo Emociones en Familia se desarrolla en diferentes localidades entrerrianas como parte de las acciones impulsadas por el Copnaf para fortalecer los vínculos familiares y promover prácticas de cuidado respetuosas.

Los encuentros buscan acercar herramientas accesibles a las comunidades, favorecer la participación de las familias y generar espacios de reflexión sobre los desafíos actuales de la crianza.

La modalidad itinerante permite ampliar el alcance territorial de la iniciativa y facilitar el acceso a instancias gratuitas de formación y acompañamiento.

Próximo encuentro en Rosario del Tala

La agenda del programa continuará el 13 de noviembre en Rosario del Tala, donde se realizará una nueva jornada en la Escuela Nº 1 Onésimo Leguizamón.

La actividad estará abierta a madres, padres, educadores, profesionales y referentes comunitarios interesados en incorporar herramientas para acompañar el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

La participación será gratuita, con inscripción previa a través de los canales digitales oficiales del Gobierno provincial.

De esta manera, el Copnaf continuará desarrollando espacios de capacitación orientados a fortalecer los vínculos familiares, promover el diálogo y contribuir a una crianza basada en el respeto, la comprensión y el acompañamiento emocional.

Entre Ríos Educación emocional Talleres
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