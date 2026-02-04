Rubén Forestello: "Queremos armar un equipo competitivo"

El entrenador de Patronato, Rubén Forestello , palpitó el inicio del campeonato de la Primera Nacional. Restan 11 días para el estreno del Rojinegro, programado para el domingo 15 a partir de las 19 en el estadio La Ciudadela, escenario donde visitará a San Martín de Tucumán. Este juego se desarrollará en el marco de la Zona B.

"Estamos tranquilo. Ya hemos pasado por tres amistosos. Hoy sumamos 40 minutos más de fútbol y ahora sí ya trabajando entre los mismos chicos. Estoy muy contento porque nos vamos acomodando, hay chicos que se van poniendo bien y, con las mejores expectativa para el comienzo del torneo", relató el DT del Santo, en rueda de prensa.

Luego, el Yagui brindó un balance de lo observado en los tres encuentros amistoso que disputaron sus dirigidos en la etapa de preparación: "Me sirvió para ver muchos de los chicos que el año pasado participaron, algunos con más, otros con menos minutos del club. Con mucha puntualidad tuvimos conocimiento de ellos en situaciones cuando están con molestia, enfermos, o cuando le van sucediendo diferentes cosas para saber cómo reaccionan", indicó.

Siguiendo la misma línea, añadió: "Hemos traído una base de jugadores que muchos de ellos no los dirigí, que para mí es un grado menos de compromiso, pero sí tengo muy claro que tienen mucha experiencia y muchos partidos, lo cual a mí también me permite ser justo a la hora de elegirlo o no elegirlo. Eso para la competencia es fundamental. Estoy muy contento por el aporte de cada uno de ellos y sobre todas las cosas también de los chicos del club que le abrieron las puertas, les enseñaron los caminos de cómo piensa la gente dentro de la institución. Esto favorece para que todos se vayan acomodando rápidamente".

Rubén Forestello (2).jpeg Rubén Forestello, DT de Patronato. Foto: UNO/Alan Barbosa

En los ensayos el DT respetó una base en el equipo principal. "Voy a respetar siempre lo que considere que al número uno le de seguridad y a partir de ahí voy a ir llenando de características que nos ofrezcan seguridad a todos. Es muy difícil sostenerse en el banco en paz, como quiero a los 54 años, si no observo que el equipo, desde todo lugar, defiende bien, responda bien ante algunas situaciones emocionales que causa un gol en contra, alguna equivocación, o algún momento incómodo del partido. Estamos tranquilos, hemos respetado una base pero a medida que se vaya poniendo el resto de los jugadores a disposición y tengan un 100 por ciento de sus posibilidades, van a empezar a competir en esa intimidad de formato inicial que están viendo y cuando sea eso, el que mejor esté seguramente va a jugar".

Más tiempo para planificar el estreno en la Primera Nacional 2026

El inicio del torneo se producirá una semana después de lo previsto en un inicio. Esta situación le ofreció a los protagonista gozar de mayor tiempo de preparación para la competencia oficial. Al respecto Forestello mencionó: "Hace años que estamos preparados para cuando nos toque estar listos. Lo que más me hago hincapié como cuerpo técnico es estar con todos los chicos del club para contenerlos y estar cerca de ellos para que puedan entregar su mejor versión. Después dentro de las características que tenemos apuntamos armar un equipo competitivo, esa es la realidad. Todo lo otro que va alrededor es un contexto que estoy acostumbrado. Estamos ya en una etapa más que claro de cómo va sucediendo todo, así que preparados para lo que viene.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Patronato (@clubpatronatooficial)

En las últimas horas trascendió la versión que el certamen sufrirá una nueva postergación del inicio de la competencia. "No sé nada, yo estoy trabajando con la expectativa de que el 15 larga", subrayó Forestello. "Tenemos que enfocar en lo que nos corresponde, en el día a día de entrenamiento, visualizar fuerzas para adentro. Si tenemos un tiempo más, bienvenido sea. Si no está ese tiempo, deberemos estar preparado, que es lo que nos corresponde", asumió la responsabilidad.

De esta manera, aseguró que la atención está centralizada en San Martín de Tucumán, el primer obstáculo que deberá sortear Patronato. "Estamos bien en líneas generales. Después cuando empieza a rodar la pelota, cuando empieza el torneo, cuando vayamos a la Ciudadela, deberemos interpretar el contexto de la categoría, el contexto de la Ciudadela, las características, los jugadores que ellos tienen. Pero sí, claro que estamos enfocados, pero sobre todas las cosas y fundamentalmente en lo nuestro. Tenemos que estar bien, ser un equipo bien sólido hacia todo el mundo y no solamente en los días de entrenamiento.

Rubén Forestello no cerró las puertas del plantel

Patronato sumó 11 incorporaciones a su estructura. El mercado de pases se mantiene abierto. ¿Llegarán nuevos intérpretes a barrio Villa Sarmiento?: "Lo que menos se quiere es generar costos o gastos que después, no solamente que incomoden a la institución, sino también que nos incomoden a nosotros desde todo lugar. Si aparece alguna característica en lo cual a lo mejor estamos más atrasados por la llegada de los chicos, por algún retraso que nos causó alguna lesión o por alguna cuestión de esas, tal vez traeremos si es que es un aporte. Y si no, estamos bien. En línea general estamos trabajando con el grupo que está. Esperemos obtener la capacidad como cuerpo técnico de sacarle el 100 por ciento a cada uno de ellos para poder ser un equipo bien competitivo", aspiró.

El horizonte de Patronato en la temporada 2026

Al momento de citar cuál será el objetivo de Patronato en la temporada que se avecina, respondió: "A principio de torneo apuntamos a armar un grupo que nos permita transitar el torneo y armar un buen equipo con características diferentes. En este campeonato tan difícil, tan duro, tan de achicar el margen de error, habrá momentos del año donde tendremos que buscar variantes, interpretar lo que es la categoría. Tenemos que saber que, en un momento todos nos descubren porque es tan largo el torneo. Tendremos que interpretar las características que tenemos, sobre todo de los chicos del plantel. Será un desafío a diario. Habrá un momento donde los equipos se estancan, tienen o transitan por un momento incómodo el torneo. En esos momentos deberemos estar preparados y un plan B o un plan C para poderlo reactivar. En ese transcurso del torneo tan largo volver a activar sobre la lógica porqué Patronato tiene que ser competitivo", afirmó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Por otro lado, el Yagui envió un mensaje al Pueblo Rojinegro. "En primer lugar remarco la característica que tiene la dirigencia. Patronato es un club ordenado, de gente seria. Tendremos un inicio en presentación de nombres importantes que parece el club, que difícil que es, pero en realidad lo que queremos es tranquilidad. La verdad que lo que más me importa es trabajar día a día, lo que más me interesa es que el club se manifieste tranquilo en todos los ámbitos y después veremos con el transcurso de los partidos. Si podemos lograr desde el pasto hacia afuera una motivación que lleve a la gente a acompañarnos en la cancha, que es lo que necesitamos porque es difícil, pero en línea general estamos para trabajar día a día.