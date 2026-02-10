Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

La Municipalidad de Paraná se informó que en los trabajos del saneamiento del arroyo Las Viejas se colocarán luminarias LED alimentadas por luz solar.

La obra de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del arroyo Las Viejas, que desarrolla la Municipalidad de Paraná, está en su etapa final. Desde la comuna se informó que se comenzó con la colocación de luminarias LED que se alimentan con paneles solares.

La obra se enmarca como una de las prioritarias en el Plan Director de Drenaje Pluvial de la ciudad de Paraná. En el Arroyo Las Viejas, y su entorno, se encaró un abordaje integral basando las acciones sobre la integración urbana y saneamiento del arroyo, como así también considerando las obras complementarias necesarias para hacerlo sostenible en el tiempo.

Datos desde el municipio de Paraná

En el contexto del desfinanciamiento nacional de las obras públicas, la Municipalidad decidió la continuidad con fondos propios a los trabajos iniciados en el Arroyo Las Viejas. En este sentido, la obra se encuentra en su etapa final con obras sobre el curso de agua y su entorno.

En la actualidad se realiza la colocación de baranda de la alcantarilla sobre calle Ambrosetti; se finalizó con la instalación eléctrica en gabinete existente de la estación elevadora y se colocan cañerías para el sistema cloacal.

Además, comenzaron las tareas de colocación de las más de 60 luminarias LED que se alimentan por energía solar a lo largo de las calles paralelas al arroyo que comprenden el paseo Puerta del Sol.

Explicaciones desde la comuna

“Estamos en la última etapa de la intervención sobre el Arroyo Las Viejas, que atiende a cuestiones de arbolado, parquización e iluminación. Se ha implementado una tecnología de iluminación LED muy importante que funciona completamente con energía solar, artefactos compatible con el estilo de obra que tiene un fuerte carácter ambiental”, señaló el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

La obra está en un avance del 95% aproximadamente, donde se están ejecutando la colocación de rejas de contención de residuos sólidos que circulan por el arroyo.

“Es importante pedir la colaboración de los vecinos para el cuidado de los mobiliarios y elementos que hacen al paseo, pero además solicitamos que no se depositen residuos sobre los arroyos”, sostuvo el funcionario.