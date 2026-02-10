Uno Entre Rios | Policiales | Homicidio

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

El juicio por jurado contra Norberto Rosales por el asesinato del exjuez Roberto Curá se realizará la primera semana de marzo en La Paz ante el juez Cotorruelo.

10 de febrero 2026 · 10:49hs
La justicia de Entre Ríos confirmó que en la primera semana de marzo se llevará a cabo el juicio por jurado contra Norberto Rosales, de 69 años, acusado del asesinato del exjuez de Paz de Bovril, Roberto Curá, de 82. Según se confirmó a UNO de fuentes judiciales, la audiencia se realizará del 2 al 6 de marzo en La Paz, ante el juez técnico Rafael Cotorruelo.

El exjuez Curá fue hallado sin vida en su domicilio el 23 de abril de 2024, con signos de violencia, un hecho que conmocionó a la comunidad de Bovril. Durante el proceso investigativo, la Defensa Pública, a cargo de Nadia Musante, intentó que se excluyeran ciertas evidencias, entre ellas un papel encontrado en la habitación que Rosales alquilaba en Bovril, que contenía datos del vehículo de la víctima. Se argumentó que la Policía se excedió en la orden de allanamiento, pero el planteo fue rechazado por Cotorruelo.

En el juicio declararán cerca de 30 testigos, y tanto la fiscalía como la querella solicitarán prisión perpetua para Rosales.

Norberto Rosales fue detenido el 2 de mayo de 2024 en Paraná.

LEER MÁS: Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

El homicidio

Curá fue hallado asesinado a golpes, atado de pies y manos, en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón de Bovril, el martes 23 de abril de 2024. Lo encontró su esposa, quien dio aviso a la Policía. Por el brutal hecho de sangre, 48 horas después fueron detenidos dos hombres -más tarde fueron sobreseídos-; y al poco tiempo fue aprehendido Rosales.

El principal acusado del crimen fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Curá.

Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".

