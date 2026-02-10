Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie.

El encuentro therian anunciado en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay finalmente no contó con la presencia de participantes durante la jornada prevista.

El encuentro abierto vinculado al fenómeno therian, que había sido anunciado para realizarse en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay , finalmente no contó con la presencia de participantes durante la jornada prevista.

La convocatoria, difundida como un encuentro abierto, había despertado curiosidad y comentarios en redes sociales, principalmente entre jóvenes, al proponer una reunión para conocerse, compartir experiencias y expresarse libremente en el espacio público. Sin embargo, en el horario y lugar indicados no se registró la presencia de asistentes ni se observó ninguna actividad relacionada con el anuncio.

Convocatoria therian en Concepción del Uruguay no tuvo eco

Therian (1).jpeg

Según trascendió posteriormente, la difusión del supuesto encuentro habría surgido como una broma dentro de grupos de WhatsApp de estudiantes secundarios, con el objetivo de generar curiosidad y provocar comentarios en redes sociales. La situación no pasó a mayores y no se registraron incidentes ni intervenciones por parte de las autoridades.

Cabe señalar que el fenómeno therian refiere a personas que manifiestan una identificación interna, simbólica o emocional con animales no humanos, una temática que en los últimos tiempos ganó visibilidad en plataformas digitales y que suele generar debate, interpretaciones erróneas y, en algunos casos, reacciones de rechazo.

Desde distintos sectores se remarcó la importancia de abordar este tipo de temas con responsabilidad, evitando la difusión de mensajes de odio o agresiones, especialmente cuando involucran a jóvenes y expresiones identitarias. En este caso, la situación quedó limitada a una convocatoria que no se concretó y que tuvo su origen en una broma, sin consecuencias posteriores.

La jornada transcurrió con normalidad en el principal paseo público de la ciudad, sin alteraciones en las actividades habituales de vecinos y visitantes.