Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

El Gobierno de Entre Ríos entregó kits de seguridad y elementos de protección a intendentes y presidentes comunales para reforzar la seguridad vial.

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, entregó kits de seguridad y elementos de protección a intendentes y presidentes comunales de diversos departamentos de la provincia.

La iniciativa busca dotar de herramientas fundamentales a los agentes municipales para optimizar los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el territorio provincial. En total, se distribuyeron más de 50 cascos homologados, además de elementos de señalización y visibilidad.

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

El equipamiento, que incluye cascos, conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro, fue recibido por funcionarios municipales y comunales.

“La seguridad vial nos ocupa, sobre todo lo que respecta a la capacitación y prevención de siniestros. Con estos kits, los municipios cuentan con mejores recursos para proteger a sus agentes y a la comunidad”, expresó el ministro Roncaglia.