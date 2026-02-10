Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

El Rojinegro derrotó a Lanús para sostenerse en los primeros puestos de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. La Unión superó como local a Pico FC.

Central Entrerriano de Gualeguaychú celebraron sendas victorias en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El Rojinegro derrotó 75 a 63 a Lanús, en condición de visitante. El Rojo superó en su casa a Pico FC 97 a 53.

El elenco del sur provincial activó a pleno su mejor versión en el instante indicado, el último cuarto. Con una producción arrolladora en ese segmento, destrabó un trámite parejo y pantanoso para cantar una victoria trascendental ante uno de los aspirantes, Lanús.

Con esta victoria Central Entrerriano engordó su récord a 15-6 para acercarse el líder Provincial de Rosario, que se ubica en la cima de las posiciones con un registro de 17-5. Por su parte, el Granate detuvo su racha de tres alegrías al hilo y quedó en el sexto puesto con una marca 14-9.

Dentro de una labor colectiva intensa, con el aporte altruista de muchos hombres, el ganador dispuso de una actuación decisiva de Marcos Panozzo con 20 puntos y 7 rebotes, secundado por Aquiles Montani con 14 unidades y 6 recobres. En el rincón local sobresalió Mike Henry con 13 tantos y 13 rebotes.

El cotejo comenzó bajo una tónica de dominio repartido, con tramos favorables para cada contendiente. Cristian Pérez (12) la descosió en la visita, mientras que Lucio Reinaudi (6) trajo soluciones de la banca. La efectividad se ausentó de la cita, lo que se reflejó en el 36% de campo del anfitrión y el 44% de Central Entrerriano. En esa paridad, el Grana cerró arriba 22-20.

Las dificultades se maximizaron en el segundo capítulo, porque los dos evidenciaron complejidades para construir sus ataques. Lanús padeció la zona 2-3 que le plantó, durante largos minutos, el equipo de Gualeguaychú (abusó de los triples con un exiguo 3/12). Las desprolijidades fueron protagonistas,. Montani (8) mantuvo a su escuadra, mientras Whitfield corrigió su mira apagada con 6 puntos. Así el entretiempo llegó con la leve ganancia 37-34 de Lanús.

Tras las charlas en vestuarios se experimentó una mejoría en el ritmo y las resoluciones de los dos equipos. Merchant y Henry tiraron del carro para una renta 49-42, a falta de 4:40 minutos. Empero, tras un tiempo muerto, el Rojinegro pegó un pasaje 9-0 para revertir 51-50. A pesar de sus intermitencias, el dueño de casa volvió a cerrar arriba 55-53.

En el último episodio, Lanús se mantuvo vivo hasta el 61-60 abajo, cuando restaban 3:40 minutos. Desde ahí, Central Entrerriano estampó un pasaje furioso 15-0, con la prepotencia de Panozzo (12) en la pintura, para quebrar el pleito y aniquilar anímicamente al Grana, que nunca encontró respuestas para reaccionar a su rendimiento (1/10 en triples).

Central Entrerriano ejecutó su versión más interesante en el momento preciso para celebrar un valioso triunfo en rodeo ajeno.

La Unión volvió a celebrar

La Unión de Colón se recuperó de la derrota sufrida ante Lanús. En un juego vibrante disputado en el estadio Carlos J. Delasoie el Rojo derrotó a Pico FC por 97 a 75. De esta manera celebró su cuarta victoria en cinco presentaciones.

Matías Caire con 25 puntos, 4 recuperos y 21 de valoración fue el goleador del conjunto colonense, mientras que en la visita se lució Leonardo Mainoldi con 16 puntos y 14 de valoración.

El encuentro comenzó parejo, La Unión abrió el marcador con un triple de Cabrera que llegó de un recupero. Rápidamente respondió Pico con un doble y ahí comenzó la disputa. Parejo, peleado y sin sacarse demasiada ventaja, Pico supo esperar, forzar a que el Rojo se equivoque y aprovechar el ataque rápido para imponerse en el tanteador, llevándose el primero por 17 a 21.

El segundo período, a pesar de que el tanteador no mostró demasiada diferencia, fue el comienzo de la activación de La Unión que salió a la cancha convencido de voltear la historia en su favor. Los dirigidos por Morla siguieron en busca de cortar el juego rápido y la intensidad del rival, pero la firmeza local le otorgó más dudas al visitante que se iría al descanso abajo por la mínima, 39 a 38.

A la vuelta del entretiempo, el juego continuó en manos del anfitrión. Los de Guastavino venían haciendo la tarea, sumaban, defendían y empezaban de a poco a marcar el ritmo del juego. Pico buscó achicar y logró por momentos acercarse sobretodo cuando tuvo a Mainoldi en cancha. Sin embargo sobre la chicharra y a larga distancia, Caire marcó un triple que sentenció el buen momento del Rojo para llevárselo por 67 a 61. El cierre estuvo en manos del local, que supo contener el juego, defender sin dejar espacios y convertir en los momentos claves para alejarse de a poco y festejar por 97 a 75.

Otros resultados de la Liga Argentina

Villa Mitre de Bahía Blanca sorprendió a Provincial de Rosario al derrotarlo, en territorio rosarino, por 78 a 63. De esa manera el elenco dirigido por Sebastian Ginobili edificó su segundo triunfo como visitante en días consecutivos.

Con una gran segunda mitad, el Tricolor se tomó revancha de la primera rueda y ganó de la mano de un intratable Federico Harina (18). A él, se le sumó el aporte goleador de Julián Lorca González (21) y Alejo Blanco (11) que terminaron con la racha ganadora de Provincial.

Por su parte, el Rojo del Parque Independencia no pudo trasladar lo hecho en la primera mitad y sufrió el crecimiento de su rival tras el descanso. Federico Gobetti (21) y Adrián Boccia (17) fueron los máximos anotadores del elenco conducido por Esteban Gatti que tiene récord de 17 triunfos y tan sólo 5 derrotas.

Por la Conferencia Norte Hindú de Córdoba volvió a la victoria derrotó como local a la Fusión Riojana por 95 a 79.

Juega Rocamora en La Histórica

Tomás de Rocamora recibirá este martes enfrentará a Pico FC de La Pampa a partir de las 21 por la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El Rojo viene de perder los dos últimos juegos. Serán árbitros José Domínguez y Florencia Benzer y como Comisionado Técnico estará Alberto Battistella.

Será el cuarto rival casi consecutivo que le toca enfrentar al equipo de Sebastián Amato de los que vienen pisando los talones del puntero Provincial de Rosario. Ya pasó la victoria frente a La Unión de Colón y las caídas ante Gimnasia de La Plata, en el Paccagnella, y Central Entrerriano en Gualeguaychú.