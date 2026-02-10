Uno Entre Rios | Ovación | Manuela González

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

Manuela González, del Club Tomás de Rocamora, fue convocada a la Preselección Nacional 3×3 para entrenamientos en San Justo, rumbo a los Juegos Suramericanos.

10 de febrero 2026 · 12:58hs
La jugadora entrerriana Manuela González, representante del Club Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, fue convocada a la concentración de la Preselección Nacional de Básquet 3×3, instancia dentro del proceso de preparación de los seleccionados nacionales.

El staff técnico nacional citó a un total de 20 jugadoras, quienes participarán de jornadas de entrenamientos y evaluaciones que se desarrollarán en la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, del miércoles 18 al lunes 23. La actividad será organizada por el Club Colón, institución anfitriona de esta concentración.

Manuela González, convocada a la Preselección Nacional 3×3 para los Juegos Suramericanos

Esta convocatoria forma parte de la fase intensiva de preparación con vistas a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, competencia que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá entre el 23 y el 25 de abril de 2026, y que representa uno de los principales compromisos internacionales del calendario para la modalidad 3×3.

