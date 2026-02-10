Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Armani todavía no está al 100% físicamente luego de un desgarro y una inflamación en el tendón de Aquiles y ante Argentinos atajará el juvenil.

La durísima goleada sufrida ante Tigre el último sábado expuso con crudeza la realidad de un River que todavía no logra dejar atrás un 2025 para el olvido. El equipo de Marcelo Gallardo quedó en el centro de las críticas, especialmente por el planteo táctico, y varios futbolistas no estuvieron a la altura de las circunstancias. Entre ellos apareció el nombre de Santiago Beltrán, quien pasó de acumular tres vallas invictas desde su debut a recibir cuatro goles en un solo partido. Sin embargo, la vuelta de Franco Armani al arco millonario todavía no será una realidad.

El campeón del mundo intensificó sus entrenamientos desde la semana pasada, pero aún no cuenta con el alta médica formal. A apenas dos días del duelo ante Argentinos Juniors, todo indica que el Pulpo está prácticamente descartado para visitar La Paternal. Su regreso oficial podría darse recién el próximo martes 17 de febrero, cuando River enfrente a Ciudad Bolívar en San Luis por la Copa Argentina, lo que marcaría su debut en este 2026.

Beltrán, de apenas 21 años, había mostrado solidez y personalidad en sus primeros cinco partidos en Primera División, incluyendo los amistosos ante Millonarios y Peñarol, en los que no recibió goles. Frente a Tigre quedó muy expuesto por el flojo funcionamiento colectivo. Si bien no tuvo responsabilidad directa en ninguno de los cuatro tantos, tampoco logró evitar la goleada. Pese a ello, no hubo reproches internos hacia su actuación y, lejos de perder el puesto, volverá a ser titular ante Argentinos.

No apurar a Armani

La decisión del cuerpo técnico apunta a no apurar la recuperación de Armani y, al mismo tiempo, darle una oportunidad de revancha al joven arquero. Será su quinta presencia consecutiva, en un contexto complejo para Gallardo, quien durante la pretemporada no pudo contar con el Pulpo, dejó partir a Jeremías Ledesma a Rosario Central y recibió de vuelta, aún lesionado, a Ezequiel Centurión, recientemente recuperado y ya a disposición del entrenador.

En cuanto al resto del equipo, quien sí podría regresar al once inicial es Marcos Acuña. A pesar de no estar al ciento por ciento desde lo físico, el “Huevo” volvería a ser titular, tal como ocurrió ante Rosario Central. Frente a Tigre debió ingresar por el bajo rendimiento de Matías Viña y dejó una imagen positiva. La idea inicial era darle más tiempo para ponerse a punto tras no haber podido realizar la pretemporada debido a un traumatismo en uno de sus pies, pero el delicado momento futbolístico del equipo llevaría a Gallardo a apostar por su jerarquía y experiencia.

Con la necesidad urgente de una reacción, River afrontará ante Argentinos Juniors una parada clave para empezar a cambiar el rumbo y recuperar confianza, en medio de un inicio de temporada que ya encendió varias señales de alarma en Núñez.