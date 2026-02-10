Uno Entre Rios | Policiales | Colectivo

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Un colectivo que realizaba prácticas de manejo chocó contra una vivienda en Parque Varisco, provocando daños materiales pero sin personas heridas.

10 de febrero 2026 · 12:06hs
Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco.

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco.

Un colectivo que se encontraba realizando prácticas de manejo protagonizó un siniestro vial este martes en el sector del Parque Varisco, en la ciudad de Paraná. Por causas que se tratan de establecer, la unidad impactó contra el techo de una vivienda, provocando daños materiales, entre ellos la rotura de algunos vidrios laterales del inmueble.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Hallazgo macabro en Concordia: encuentran un cráneo humano en un baldío.

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

la justicia federal confirmo que leonardo airaldi seguira detenido y llegara preso al juicio

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

LEER MÁS: Familia del hombre que cayó del colectivo pide información

Siniestro vial: colectivo impactó contra una casa en Paraná

Colectivo (3).jpeg

Se aguarda información oficial para determinar cómo se produjo la maniobra que derivó en el choque y si intervinieron autoridades de tránsito.

Colectivo Parque Varisco Paraná
Noticias relacionadas
en marzo juzgaran al acusado del homicidio del exjuez de paz de bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico.

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

choque en la ruta 12 dejo una persona fallecida

Choque en la Ruta 12 dejó una persona fallecida

Luciano Emerí fue encontrado calcinado el 3 de febrero en el interior de su auto.

Nuevo arresto en la investigación del crimen de Luciano Emerí en Cerrito

Ver comentarios

Lo último

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Ultimo Momento
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Policiales
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Ovación
Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

La provincia
Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Dejanos tu comentario