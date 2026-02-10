Un colectivo que se encontraba realizando prácticas de manejo protagonizó un siniestro vial este martes en el sector del Parque Varisco, en la ciudad de Paraná. Por causas que se tratan de establecer, la unidad impactó contra el techo de una vivienda, provocando daños materiales, entre ellos la rotura de algunos vidrios laterales del inmueble.
Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco
Un colectivo que realizaba prácticas de manejo chocó contra una vivienda en Parque Varisco, provocando daños materiales pero sin personas heridas.
10 de febrero 2026 · 12:06hs
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona.
Siniestro vial: colectivo impactó contra una casa en Paraná
Se aguarda información oficial para determinar cómo se produjo la maniobra que derivó en el choque y si intervinieron autoridades de tránsito.