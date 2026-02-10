Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

El sistema fue construido por un productor ganadero de San Jaime de la Frontera, al norte de Entre Ríos. Está basado en modelos brasileños.

10 de febrero 2026 · 22:53hs
El sistema fue diseñado por un ganadero y su hijo en el norte de Entre Ríos.

Info San Jaime

El sistema fue diseñado por un ganadero y su hijo en el norte de Entre Ríos.
Un ganadero de Entre Ríos diseñó un sistema novedoso para combatir la garrapata bovina.

Info San Jaime

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un sistema novedoso para combatir la garrapata bovina.

Héctor Alorda, junto a su hijo Pablo, productores ganaderos de San Jaime de la Frontera, Entre Ríos, diseñaron su propio baño por aspersión para la lucha contra la garrapata bovina, un flagelo que vienen padeciendo los productores de esta región del norte entrerriano.

El sistema está basado en modelos brasileños quienes han implementado esta metodología desde hace muchos años con resultados muy positivos. Si bien en Argentina se fabrican también este tipo de baños, su diseño difiere en varios aspectos como el tamaño de los picos rociadores (el doble), el largo del baño de seis metros, el circuito de recuperación del agua mediante un sistema de retorno y filtros, llegando a casi un 90% de recuperación.

eN Entre Ríos refuerzan la seguridad vial en distintas localidades. 

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

El baño por aspersión para ganado es un método eficiente y de bajo estrés para controlar parásitos externos (garrapatas, moscas, piojos) mediante el rociado de soluciones antiparasitarias en arcos o túneles de alta presión. Permite tratar a cientos de animales en minutos, cubriendo todo el pelaje mientras caminan por la manga, lo que ahorra tiempo, mano de obra y producto.

¿Cómo funciona?

Consiste en un túnel de trabajo, frecuentemente de chapa galvanizada, equipado con 30-40 boquillas estratégicamente ubicadas y motobomba para rociar la mezcla. Unas de sus ventajas es que consume menos producto (a menudo solo el 1% del peso vivo del animal). Además, produce menor estrés que el baño de inmersión y evita riesgos de lesiones.

Otro beneficio es que mejora la salud del rebaño al reducir parásitos, impactando positivamente en la ganancia de peso, detalló el sitio Info San Jaime de la Frontera.

Un flagelo

La garrapata avanza en Entre Ríos, donde más de mil focos activos preocupan al sector ganadero. La garrapata bovina, uno de los principales enemigos sanitarios del rodeo, causando muertes y por lo tanto grandes pérdidas económicas. Lo que antes se concentraba en el norte del país ahora empieza a extenderse hacia provincias con menor presencia del parásito.

El ejemplo más claro es Corrientes, que durante años estuvo dividida en zonas de lucha y de erradicación. Hoy, todo su territorio se considera “sucio”, lo que desplazó el límite hacia Entre Ríos, donde actualmente hay 1.066 focos activos de garrapatas.

El norte de país convive con altos niveles de infestación y ya hay casos registrados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Martín Sieber, director de Producción Animal de la provincia de Entre Ríos, habló con Revista Chacra sobre la problemática que afecta hoy el sector ganadero“Hoy en Entre Ríos hay 1.066 focos de garrapatas”, sostuvo Sieber y agregó que “el 95% de los focos que tememos están en los cinco departamentos del norte de la provincia”.

El funcionario explicó que Entre Ríos tiene “un plan provincial superador de garrapata con respecto al plan nacional y se está readecuando un plan nacional en este momento”.

“Es la única provincia que tiene puestos de vigilancia epidemiólogica en remates ferias, puestos camineros, donde se revisa el destino de la tropa y también en origen”, sostuvo, y destacó que en otras provincias directamente circulan con un formulario de despacho (Fidha), o sea que de revisa solo en origen, pero no se revisa en destino, lo que trae aparejado muchos problemas porque el Fidha no se corrobora o se hace de una manera errónea y nadie corrobora la llegada de los animales”, indicó.

Entre Ríos San Jaime de la Frontera garrapata
Noticias relacionadas
entre rios: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

El SMN anunció una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos.

SMN: alerta por tormentas fuertes para gran parte de Entre Ríos

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales.

Entre Ríos: personal de enfermería reclama mejoras salariales y laborales

Entre Ríos: semana calurosa con alerta por tormentas

Entre Ríos: semana calurosa con alerta por tormentas

Ver comentarios

Lo último

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Ultimo Momento
Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Policiales
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Ovación
Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La provincia
Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Dejanos tu comentario