Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

El sistema fue construido por un productor ganadero de San Jaime de la Frontera, al norte de Entre Ríos. Está basado en modelos brasileños.

El sistema fue diseñado por un ganadero y su hijo en el norte de Entre Ríos.

Héctor Alorda, junto a su hijo Pablo, productores ganaderos de San Jaime de la Frontera, Entre Ríos , diseñaron su propio baño por aspersión para la lucha contra la garrapata bovina, un flagelo que vienen padeciendo los productores de esta región del norte entrerriano.

El sistema está basado en modelos brasileños quienes han implementado esta metodología desde hace muchos años con resultados muy positivos. Si bien en Argentina se fabrican también este tipo de baños, su diseño difiere en varios aspectos como el tamaño de los picos rociadores (el doble), el largo del baño de seis metros, el circuito de recuperación del agua mediante un sistema de retorno y filtros, llegando a casi un 90% de recuperación.

El baño por aspersión para ganado es un método eficiente y de bajo estrés para controlar parásitos externos (garrapatas, moscas, piojos) mediante el rociado de soluciones antiparasitarias en arcos o túneles de alta presión. Permite tratar a cientos de animales en minutos, cubriendo todo el pelaje mientras caminan por la manga, lo que ahorra tiempo, mano de obra y producto.

¿Cómo funciona?

Consiste en un túnel de trabajo, frecuentemente de chapa galvanizada, equipado con 30-40 boquillas estratégicamente ubicadas y motobomba para rociar la mezcla. Unas de sus ventajas es que consume menos producto (a menudo solo el 1% del peso vivo del animal). Además, produce menor estrés que el baño de inmersión y evita riesgos de lesiones.

Otro beneficio es que mejora la salud del rebaño al reducir parásitos, impactando positivamente en la ganancia de peso, detalló el sitio Info San Jaime de la Frontera.

Un flagelo

La garrapata avanza en Entre Ríos, donde más de mil focos activos preocupan al sector ganadero. La garrapata bovina, uno de los principales enemigos sanitarios del rodeo, causando muertes y por lo tanto grandes pérdidas económicas. Lo que antes se concentraba en el norte del país ahora empieza a extenderse hacia provincias con menor presencia del parásito.

El ejemplo más claro es Corrientes, que durante años estuvo dividida en zonas de lucha y de erradicación. Hoy, todo su territorio se considera “sucio”, lo que desplazó el límite hacia Entre Ríos, donde actualmente hay 1.066 focos activos de garrapatas.

El norte de país convive con altos niveles de infestación y ya hay casos registrados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Martín Sieber, director de Producción Animal de la provincia de Entre Ríos, habló con Revista Chacra sobre la problemática que afecta hoy el sector ganadero“Hoy en Entre Ríos hay 1.066 focos de garrapatas”, sostuvo Sieber y agregó que “el 95% de los focos que tememos están en los cinco departamentos del norte de la provincia”.

El funcionario explicó que Entre Ríos tiene “un plan provincial superador de garrapata con respecto al plan nacional y se está readecuando un plan nacional en este momento”.

“Es la única provincia que tiene puestos de vigilancia epidemiólogica en remates ferias, puestos camineros, donde se revisa el destino de la tropa y también en origen”, sostuvo, y destacó que en otras provincias directamente circulan con un formulario de despacho (Fidha), o sea que de revisa solo en origen, pero no se revisa en destino, lo que trae aparejado muchos problemas porque el Fidha no se corrobora o se hace de una manera errónea y nadie corrobora la llegada de los animales”, indicó.