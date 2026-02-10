Uno Entre Rios | La Provincia | Cañería

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

La sanitización de una nueva cañería permitirá mejorar caudales y presión del sistema de agua y podría generar restricciones temporarias en barrios del oeste.

10 de febrero 2026 · 15:04hs
Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste.

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste.

Esta semana continúan la limpieza y sanitización del nuevo conducto de 500 milímetros que se incorporará a la operatividad del servicio. Permitirá ampliar los caudales y mejorar el funcionamiento del sistema de distribución en la franja oeste y sudoeste de la capital provincial.

Esta labor diaria implicará el uso de suministro disponible en las reservas de la planta potabilizadora Echeverría, con el propósito de que la nueva cañería de impulsión que transportará el recurso hasta el centro de distribución Ramírez preserve las condiciones de calidad y de aptitud para el consumo, conforme a los parámetros y físicos-químicos establecidos en el Código Alimentario Nacional y las normativas provinciales.

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie.

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

cge pondra en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

LEER MÁS: Enersa realiza un abordaje integral para regularizar conexiones domiciliarias

Continúan los trabajos para incorporar una nueva cañería al sistema de agua potable

Caño (3).jpeg

Debido a estas tareas podrían registrarse, a lo largo de los próximos días, restricciones transitorias del abastecimiento del suministro en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil, Anacleto Medina y zonas aledañas.

Por ello, teniendo en cuenta el desarrollo de esta última etapa de obra y las altas temperaturas imperantes, desde la Subsecretaría de Obras Sanitarias se recomienda a los usuarios de esa zona extremar los cuidados del agua potable y del recurso almacenado en los tanques de reservas domiciliarios.

Asimismo, se insiste al resto de la población en mantener y extremar hábitos solidarios y responsables de consumo, de modo que el suministro disponible pueda alcanzar a toda la ciudad, y para que el servicio pueda normalizarse más rápidamente en los sectores afectados por los mencionados trabajos de sanitización.

Cumplidos estos trabajos programados para los próximos días, y alcanzados los niveles pertinentes para garantizar los parámetros requeridos para preservar la calidad del agua, quedarán operativas dos cañerías de impulsión (la actual de 750 milímetros y la nueva de 500 milímetros) que conectará la planta Echeverría con el centro de distribución Ramírez.

Con esta obra se optimizará el funcionamiento del sistema, en caudales y presión, en la zona oeste de la ciudad.

Esta acción para dotar de nueva infraestructura al servicio sanitario en la ciudad forma parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable de Paraná, que se viene desarrollando a lo largo de la actual gestión.

Cañería Agua Paraná
Noticias relacionadas
En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Convocaron a licitación por la hidrovía Paraguay-Paraná para el 27 de febrero.

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

entre rios: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

Entre Ríos: alerta amarilla por tormentas para todos los departamentos

Gustavo Romero sorprende y encanta a los presentes en alguna playa con una escultura en la arena

Con una escultura de arena un talentoso artista anónimo cautivó a los paranaenses

Ver comentarios

Lo último

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Ultimo Momento
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Calor y presión baja: por qué ocurre y cómo prevenirlo

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Requisitos para viajar: documentación, salud y planificación

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Policiales
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Ovación
Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

La maratón nocturna de Paraná tendrá más de 2.000 corredores

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

La provincia
Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

CGE pondrá en vigencia la credencial de puntaje digital 2026 para nivel secundario

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Amparo ambiental busca frenar la licitación de la Hidrovía

Dejanos tu comentario