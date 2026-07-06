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Alan Sosa: "Tuve responsabilidad en el gol y soy el principal responsable"

Alan Sosa, asumió su error en la caída ante San Martín de Tucumán. El arquero y capitán de Patronato llamó a mantenerse unidos para revertir el presente.

6 de julio 2026 · 14:08hs
Alan Sosa: Tuve responsabilidad en el gol y soy el principal responsable

Alan Sosa enfrentó los micrófonos después de la derrota de Patronato por 1 a 0 frente a San Martín de Tucumán. Con evidente dolor y autocrítica, el arquero y capitán del Rojinegro asumió la responsabilidad por el gol que definió el encuentro y aseguró que el plantel tiene la obligación de revertir el delicado presente.

Alan Sosa no buscó excusas

"Es complicado hablar ahora porque estoy con mucho dolor, con mucha bronca. Teníamos muchas ganas de ganar, de arrancar bien la segunda rueda. Las ocasiones las tuvimos", comenzó diciendo el guardameta.

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Lejos de buscar excusas, Sosa fue contundente al analizar la jugada del único gol del partido. "Tuve responsabilidad en el gol. Tengo la capacidad y la humildad de decirlo porque mis compañeros se tiraron de cabeza y yo fallé. No me salió una. Son momentos. Me ha pasado durante mi carrera y siempre pude salir adelante con trabajo", reconoció.

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Más allá del resultado, el capitán entendió que Patronato hizo méritos para quedarse con algo más. "El fútbol es contagio. Tuvimos algunos errores defensivos que por suerte no terminaron en gol, pero las situaciones las generamos. El arquero rival terminó siendo la figura y eso da mucha bronca porque intentamos por todos lados y no pudimos convertir", analizó.

Sosa también hizo referencia a uno de los principales problemas del equipo: la falta de gol. "Es un déficit que tenemos desde el primer semestre. Ojalá que en esta segunda rueda se corte. Los goles van a llegar, porque a veces la pelota entra y otras no. Me hace acordar al segundo semestre del año pasado, cuando nos convertían muy poco y tampoco les entraba a los rivales", recordó.

El camino que debe tomar Patronato para revertir el escenario

En un mensaje dirigido al plantel y a los hinchas, pidió fortalecer la unión para atravesar el momento. "Ahora tenemos que estar más unidos que nunca. Estamos muy golpeados porque queríamos darle una alegría a la gente y a nuestras familias, que son las que más sufren. Como grupo nos merecíamos una victoria. Esto es comer mierda, estar más juntos que nunca y sacar esto adelante. Somos los principales responsables de esta situación. Damos la cara y sabemos que tenemos con qué salir. Los refuerzos que llegaron nos van a potenciar y confiamos en que esta racha se va a terminar", aseguró.

Por último, explicó el impacto que tuvo el gol recibido cuando el equipo dominaba el desarrollo. "Cuando te golpean cuesta reaccionar. Teníamos el control del partido. Salvo la pelota que pegó en el palo en el segundo tiempo, ellos prácticamente no nos llegaron. Nosotros tuvimos seis o siete situaciones claras. Cuando la pelota empiece a entrar para nuestro lado, las cosas van a cambiar. Igual, no puedo dejar de sentir este dolor. Me voy muy triste y el hincha que vino al Grella no merecía irse con esta derrota", concluyó.

Alan Sosa Patronato San Martín
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