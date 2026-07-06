Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Tras la derrota ante San Martín de Tucumá, Marcelo Candia hizo una fuerte autocrítica y apuntó a la falta de confianza que atraviesa Patronato.

La derrota frente a San Martín de Tucumán dejó a Patronato en una situación cada vez más delicada y a Marcelo Candia con un evidente sabor amargo. El entrenador del Rojinegro no buscó excusas tras el 1 a 0 sufrido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Al término del encuentro disputado en el marco de la 19° fecha del campeonato de la Primera Nacional el Chelo realizó una fuerte autocrítica sobre el presente de su equipo, que acumula seis jornadas sin triunfos y comienza a mirar de cerca la zona de descenso.

Patronato, al borde del abismo: a un escalón de caer a zona de descenso

La palabra de Marcelo Candia

A pesar de atravesar un fuerte estado gripal, el DT decidió presentarse en conferencia de prensa. "Salí a hablar por respeto a ustedes porque tengo un fuerte estado gripal. Estoy dolido", comenzó diciendo antes de analizar un partido que, a su entender, volvió a exponer una de las principales falencias de Patronato: la falta de eficacia.

"No fue un partido que teníamos que haber ganado, pero tuvimos un par de situaciones claras para hacer el gol y no lo pudimos hacer. Nos está costando y no es algo de ahora, sino de principio de temporada", reconoció.

El entrenador consideró que su equipo había mostrado una buena imagen en el inicio del encuentro, aunque el tanto convertido por el Santo tucumano cambió por completo el desarrollo del juego.

"Los primeros 15 minutos fueron buenos. Tuvimos situaciones en ese pasaje y parecía que el gol nuestro estaba al caer, pero después por un error nos hicieron el gol. Nos afectó mucho", explicó, dejando en claro que el golpe fue tanto futbolístico como emocional.

Patronato, golpeado desde lo anímico

Para Candia, el problema trasciende lo táctico. Si bien admitió que al equipo le faltó generar más juego, insistió en que el aspecto anímico hoy resulta determinante. "Nos faltó un poco más de fútbol. Entrenamos bastante durante la semana para generar juego y también trabajamos la definición, pero nos está costando desde lo anímico", señaló.

La falta de confianza fue el concepto que más repitió durante la conferencia. El entrenador entiende que esa mochila pesa cada vez que sus dirigidos llegan al área rival.

"A mí me pasó un montón de veces como jugador. No queda otro camino que seguir trabajando hasta que llegue el gol. Cuando llegue, el equipo va a ganar en confianza. Es más que claro que hoy lo que tenemos es una falta de confianza", afirmó.

Con apenas dos puntos obtenidos de los últimos nueve disputados como local, Patronato dejó de hacer del Grella una fortaleza. Sin embargo, Candia aseguró que el escenario no lo sorprende. "Muchos pensaban que íbamos a sacar todos los puntos de local, pero puertas adentro sabíamos que iba a ser durísimo. Tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando", sostuvo.

Respecto al complejo presente que atraviesa el equipo, el entrenador evitó dramatizar, aunque reconoció la gravedad del momento.

"No me consideraba el mejor cuando las cosas salían bien, ni el peor ahora. Sabemos que la situación es difícil. No esperábamos esta racha, pero tenemos que dar la cara y seguir trabajando", expresó.

En relación con el mercado de pases, confirmó que las incorporaciones de Diego Armando Díaz y Gonzalo Salega podrían no ser las últimas. "La idea es sumar más jugadores, pero no depende de mí. Se extendió el libro de pases y eso nos da un poco de aire", comentó.

Por último, explicó que durante el complemento decidió mantener el esquema y realizar variantes puesto por puesto para no desprotegerse defensivamente.

"No desarmamos la línea de cuatro porque San Martín tenía gente fresca en ataque y había que seguir peleando el partido hasta el final. Hernán Rivero venía con una molestia que puso en duda su presencia y a Diego Armando Díaz todavía le está faltando ritmo", concluyó.