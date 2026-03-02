Uno Entre Rios | Ovación | River

Con gol de Gonzalo Montiel, River Plate empata con Independiente Rivadavia en Mendoza

Con la dirección técnica de Marcelo Escudero, River Plate enfrenta a la Lepra mendocina. Están 1 a 1 tras el primer tiempo.

2 de marzo 2026 · 21:29hs
River e Independiente Rivadavia juega este lunes desde las 21.30 en el Estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Luego de despedir a Marcelo Gallardo en El Monumental y previo al anuncio de Eduardo Coudet como sucesor, el Millonario visita al líder de la Zona B, que viene de igualar con Racing. Están 1 a 1.

El triunfo por 3 a 1 frente a Banfield le sirvió al cuadro de Núñez para cortar su mala racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. Ahora, con la dirección técnica de Marcelo Escudero, buscarán dar el golpe contra el puntero del campeonato.

Chacho Coudet en su última práctica en Alavés.

El Chacho Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

River Plate juega de visitante.

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Minuto a Minuto

45 minutos: final del primer tiempo

Final del primer tiempo. Independiente Riv. (M) y River Plate se van al descanso.

37 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Gonzalo Montiel cabeceó un impecable centro enviado por Subiabre. En el peor momento del equipo, el Millonario alcanzó la igualdad en Mendoza.

34 minutos: Fausto Vera prueba desde lejos

River Plate no puede generar jugadas de peligro y el remate de media distancia es la única opción. El mediocampista intentó, pero la pelota se fue muy desviada.

31 minutos: Atajadón de Beltrán

Otra vez el arquero de River Plate evitó el gol de Independiente Rivadavia. Tras un gran centro de Villa, Florentín ganó en lo alto y cabeceó perfecto; pero se encontró con una estupenda reacción del guardameta.

28 minutos: Freitas peleó una pelota en el fondo y casi anota Galván

Los futbolistas surgidos de la cantera de River Plate buscaron la reacción y la fortuna en un rebote le jugó a favor a Independiente Rivadavia, que es superior.

22 minutos: Elordi se perdió el segundo

Otra vez el lateral recibió un gran pase de Florentín pero su remate de primera se fue muy desviado.

17 MINUTOS: GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Tras un despeje en un córner, Gonzalo Ríos impactó de lleno y anotó un golazo desde la medialuna; inatajable para Santiago Beltrán.

12 minutos: River Plate volvió a llevar peligro con un disparo de Subiabre

River volvió a circular con criterio la pelota de un lado al otro en el campo de juego, la acción finalizó con un remate cruzado del juvenil.

3 minutos: Beltrán salvó a River Plate

Montiel se confió, no atacó la pelota y por el fondo entró Elordi, quien recibió solo en el área para el gol. Sin embargo, el arquero millonario tuvo una gran reacción al bloquear su remate.

3 minutos: Villa y Subiabre, los primeros en intentar con remates a distancia

El colombiano tomó una pelota perdida tras un despeje corto de la defensa de River y remató, pero justo lo interceptaron. En la acción siguiente, fue el juvenil Subiabre quien probó desde media distancia, desviado.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Así forma Independiente Rivadavia

Alfredo Berti dispuso el siguiente equipo para enfrentar a River Plate: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fenández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

River Plate, con equipo confirmado

Los elegidos por el entrenador interino Marcelo Escudero son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.

River Mendoza Independiente Rivadavia Marcelo Escudero
