El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas de diferentes niveles para varias provincias de Argentina debido a la presencia de tormentas severas que podrían afectar gravemente a la población.
SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas en varias provincias de Argentina. Se prevén lluvias y granizo.
El informe del SMN
Las provincias afectadas por la alerta amarilla incluyen Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y San Juan. En estas áreas, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas locales fuertes, que traerán lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se prevé que la precipitación acumulada llegue entre los 30 y 50 mm, aunque es posible que se superen estos valores de manera puntual.
Por otro lado, las alertas naranjas afectan a otras provincias, como Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, donde se prevén tormentas más fuertes y severas.
Las tormentas en estas regiones estarán acompañadas de frecuentes descargas eléctricas, caída de granizo y lluvias intensas. Además, las ráfagas de viento podrían llegar a los 90 km/h, lo que aumentaría el riesgo de alteraciones en las actividades cotidianas y daños materiales.
En este marco, el SMN indicó que los valores de precipitación acumulada podrían superar los 90 mm en algunas zonas de estas provincias.