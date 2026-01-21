Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato empató ante Atlético Rafaela en el primer amistoso de pretemporada

Patronato igualó 1 a 1 ante la Crema en el primer ensayo de preparación con vistas a la primera Nacional. Valentín Pereyra anotó el gol del Rojinegro.

21 de enero 2026 · 10:45hs
Patronato empató ante Atlético Rafaela en el primer amistoso de pretemporada

Prensa Atlético Rafaela

Patronato abrió este miércoles la serie de encuentros amistosos de pretemporada con vistas al inicio del campeonato de la Primera Nacional. En el estadio Grella el Rojinegro igualó 1 a 1 ante Atlético Rafaela, rival al que enfrentará en la fase regular. Valentín Pereyra anotó el gol del Rojinegro.

El entrenador Rubén Forestello planteó una formación con una línea de cinco defensores, tres mediocampistas y dos puntas. Dentro del 11 inicial figuraron cuatro futbolistas surgido del semillero Santo: Gabriel Díaz, Juan Barinaga, Valentín Pereyra y Alejo Miró. Además estuvieron presente cuatro de las incorporaciones que sumó el plantel: Franco Meritello, Facundo Heredia, Federico Bravo y Hernán Rivero.

patronato sale a la cancha para iniciar la serie de amistosos

Patronato sale a la cancha para iniciar la serie de amistosos

En la temporada 2025 Patronato le ganó a San Martín en Tucumán.

Para agendar: día y horario del estreno de Patronato en la Primera Nacional

Como formaron Patronato y Atlético Rafaela

El equipo principal del dueño de casa estuvo conformado por Alan Sosa en la valla; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia en la última línea; Juan Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra en el mediocampo; Alejo Miró y Hernán Rivero en el ataque. En la segunda mitad ingresó Joaquín Barolín por Rivero.

Valentin Pereyra Patronato Atlético Rafaela amistoso pretemporada
Valentín Pereyra anotó el gol de Patronato en el amistoso ante Atlético Rafaela

Valentín Pereyra anotó el gol de Patronato en el amistoso ante Atlético Rafaela

Por su parte, la Crema alistó a Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Juan Capurro y Francisco Nouet; Matías Pardo y Ciro Leineker.

Patronato sacó diferencias en la primera etapa (se disputaron dos periodos de 35 minutos) a través de Pereyra. En el complemento Atlético Rafela igualó por intermedio de Ciro Leineker.

Igualdad entre los suplentes de Patronato y La Crema

En segundo turno los suplentes de Patronato y Atlético Rafaela igualaron 1 a 1. En este juego el Rojinegro formó con Iván Cháves; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni y Bartolomé Velásquez; Augusto Picco, Marcos Enrique y Benjamín Bravo; Brandon Cortés y Renzo Reynaga.

Patronato Renzo Reynaga

La Crema, por su parte, alistó con Ramiro Martínez; Julián Fuyana, Luciano Echeverría, Valentín Mondino, Ignacio Grandoli; Pablo Furtado, Damiano Jaime, Marcos Fernández, Agustín Obando; Valentín Luciani e Ijiel Protti.

Renzo Reynaga, una de las caras nuevas del elenco dirigido por Rubén Forestello, anotó el gol del elenco de barrio Villa Sarmiento. Para la visita convirtió Pablo Furtado.

Patronato Atlético Rafaela amistoso Primera Nacional
Noticias relacionadas
Luis Vázquez llegó a su segundo tanto en la competencia.

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

pablo hofstetter, de la costa entrerriana a la costa atlantica

Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Fernando Evangelista jugó la temporada 2025 para Flandria. 

Patronato sumó dos nuevas incorporaciones

Mauro Quiroga tras la presentación en su nuevo club.

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

Ver comentarios

Lo último

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Ultimo Momento
Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: Ahora nosotros te vamos a joder a vos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

Policiales
Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Una mujer denunció acoso y hostigamiento por parte de un abogado de Concordia

Ovación
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

Franco Mastantuono marcó su primer gol en la Champions League

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

El Rowing impulsa la seguridad en el río con un carnet habilitante para SUP

La provincia
El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

Se acerca la 6ª edición del Festival del Parque, en Libertador San Martín

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

La Noche de las Ciudades mostró el carnaval de Feliciano, Victoria y Paraná

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

Fiesta Nacional del Mate: diagraman operativo de seguridad

La gente anda sin dinero: el reclamo en Granja Tres Arroyos

"La gente anda sin dinero": el reclamo en Granja Tres Arroyos

Dejanos tu comentario