Patronato empató ante Atlético Rafaela en el primer amistoso de pretemporada

Patronato igualó 1 a 1 ante la Crema en el primer ensayo de preparación con vistas a la primera Nacional. Valentín Pereyra anotó el gol del Rojinegro.

Patronato abrió este miércoles la serie de encuentros amistosos de pretemporada con vistas al inicio del campeonato de la Primera Nacional. En el estadio Grella el Rojinegro igualó 1 a 1 ante Atlético Rafaela, rival al que enfrentará en la fase regular. Valentín Pereyra anotó el gol del Rojinegro.

El entrenador Rubén Forestello planteó una formación con una línea de cinco defensores, tres mediocampistas y dos puntas. Dentro del 11 inicial figuraron cuatro futbolistas surgido del semillero Santo: Gabriel Díaz, Juan Barinaga, Valentín Pereyra y Alejo Miró. Además estuvieron presente cuatro de las incorporaciones que sumó el plantel: Franco Meritello, Facundo Heredia, Federico Bravo y Hernán Rivero.

Para agendar: día y horario del estreno de Patronato en la Primera Nacional

Patronato sale a la cancha para iniciar la serie de amistosos

Como formaron Patronato y Atlético Rafaela

El equipo principal del dueño de casa estuvo conformado por Alan Sosa en la valla; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia en la última línea; Juan Barinaga, Federico Bravo y Valentín Pereyra en el mediocampo; Alejo Miró y Hernán Rivero en el ataque. En la segunda mitad ingresó Joaquín Barolín por Rivero.

Valentin Pereyra Patronato Atlético Rafaela amistoso pretemporada Valentín Pereyra anotó el gol de Patronato en el amistoso ante Atlético Rafaela Prensa Patronato

Por su parte, la Crema alistó a Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Juan Capurro y Francisco Nouet; Matías Pardo y Ciro Leineker.

Patronato sacó diferencias en la primera etapa (se disputaron dos periodos de 35 minutos) a través de Pereyra. En el complemento Atlético Rafela igualó por intermedio de Ciro Leineker.

Igualdad entre los suplentes de Patronato y La Crema

En segundo turno los suplentes de Patronato y Atlético Rafaela igualaron 1 a 1. En este juego el Rojinegro formó con Iván Cháves; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni y Bartolomé Velásquez; Augusto Picco, Marcos Enrique y Benjamín Bravo; Brandon Cortés y Renzo Reynaga.

Patronato Renzo Reynaga Prensa Patronato

La Crema, por su parte, alistó con Ramiro Martínez; Julián Fuyana, Luciano Echeverría, Valentín Mondino, Ignacio Grandoli; Pablo Furtado, Damiano Jaime, Marcos Fernández, Agustín Obando; Valentín Luciani e Ijiel Protti.

Renzo Reynaga, una de las caras nuevas del elenco dirigido por Rubén Forestello, anotó el gol del elenco de barrio Villa Sarmiento. Para la visita convirtió Pablo Furtado.