Patronato sale a la cancha para iniciar la serie de amistosos

El Patronato de Rubén Forestello enfrentará a Atlético Rafaela en un ensayo de pretemporada. El juego se disputará este miércoles a las 9 en el estadio Grella.

20 de enero 2026 · 14:30hs
Patronato iniciará este miércoles la serie de encuentros amistosos de pretemporada con vistas al comienzo del campeonato de la Primera Nacional. La evaluación inicial del equipo dirigido por Rubén Forestello será ante uno de los equipos a lo que enfrentará durante la fase regular del certamen: Atlético Rafaela.

El juego ante La Crema se disputará a partir de las 9 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Se desarrollarán dos juegos de 70 minutos divididos en dos periodos de 35 minutos cada uno. Por solicitud de los cuerpo técnico de ambos equipos los ensayos se disputarán a puerta cerrada para el público en general y para la prensa.

En la temporada 2025 Patronato le ganó a San Martín en Tucumán.

Para agendar: día y horario del estreno de Patronato en la Primera Nacional

Luis Vázquez llegó a su segundo tanto en la competencia.

El ex-delantero de Patronato Luis Vázquez tiene nuevo destino en Europa

El Rojinegro presenta un plantel renovado en relación al que conformó en la temporada 2025. En este sentido el elenco de barrio Villa Sarmiento sufrió 12 bajas. Los futbolistas que cerraron su etapa en el Santo son el arquero Juan Pablo Mazza (de sumó a Villa Mitre de Bahía Blanca); los defensores Ian Escobar,

Gonzalo Asís (continuará su carrera en Almagro, donde será dirigido técnicamente por Gabriel Gómez) Julián Navas (Los Andes) y Santiago Bellatti ; los mediocampistas Gallucci Otero (Agropecuario de Carlos Casares), Emanuel Moreno, Alan Sombra (Sacachispa), Julián Marcioni (Colón de Santa Fe), Guillermo Sánchez (Ciudad Bolivar) y Matías Pardo (Atlético Rafaela);y los delanteros Alan Bonansea (Colón de Santa Fe) y Federico Castro).

Por contrapartida, llegaron 11 futbolistas a la capital entrerriana. Los nuevos integrante de la estructura de Patronato son los defensores Franco Meritello (Ferro), Francisco Heredia (Gimnasia y Tiro) Nahuel Genez (Temperley), Juan Carlos Salas (All Boys) y Fernando Evangelista (Flandria); los mediocampistas Agustín Araujo (Chacarita Federico Bravo (Chacarita) y Brandón Cortés (Nueva Chicago); y los atacantes Hernán Rivero (Chacarita) Tomas Attis (Sportivo Belgrano de San Francisco) y Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro de Salta). Además el arquero Alan Sosa y el polifuncional Maximiliano Rueda acordaron su continuidad en la institución.

Alan Sosa, presente en el inicio de la pretemporada de Patronato.

A su vez retornaron de sus préstamos Matías Caballero (Sportivo Las Parejas), Franco Rivasseau (Los Andes), Santiago Piccioni (Sarmiento de Resistencia), Agustín Cardoso (Germinal de Rawson) y Benjamín Bravo (Sol de América de Formosa).

La idea de Rubén Forestello

En los primeros movimientos futbolístico de la etapa de preparación Forestello utilizó el esquema que implementó en su etapa por Temperley: línea de cinco defensores con tres marcadores centrales que le ofrecen libertades a los laterales para sumarse al circuito ofensivo; tres mediocampistas; un media punta y una referencia ofensiva.

Dentro de esta idea, una probable alineación inicial para el encuentro principal sería: Alan Sosa en el arco; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Nahuel Genez en la última línea; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo y Agustín Araujo en el mediocampo; Tomás Attis y Hernán Rivero en el ataque.

Atlético Rafaela, de regreso a la Primera Nacional

Atlético Rafaela retornó a la Primera Nacional tras un año en el Torneo Federal A. El equipo del oeste santafesino es dirigido por Iván Juárez, ex-mediocampista de La Crema.

El pasado sábado disputó sus primeros juegos de pretemporada en el predio Tito Bartomioli.En primer instancia igualó 1 a 1 ante Deportivo Ramona, equipo que compite en la Liga Rafaelina. Joel Bonifacio anotó el gol de Atlético. Posteriormente goleó 5 a 0 a San Lorenzo de Ambrosetti, equipo que forma parte del torneo de la Liga Ceresina de Fútbol. Francisco Nouet, Pablo Furtado, Nahuel Cainelli, Joel Bonifacio y Rodrigo Suárez fueron los artilleros de ese juego.

