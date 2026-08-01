Patronato dejó escapar una gran oportunidad de volver al triunfo al igualar 3 a 3 frente a Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo paranaense tuvo un primer tiempo brillante, llegó a sacar dos goles de ventaja y se fue al descanso 3 a 1 arriba, pero en el complemento perdió solidez, permitió la reacción del Cervecero y terminó repartiendo puntos en un encuentro cambiante y repleto de emociones.
Patronato dejó escapar una ventaja de dos goles e igualó 3 a 3 con Quilmes en el Grella
Patronato ganaba 3 a 1 al descanso, pero no pudo sostener la diferencia y terminó empatando un partido que parecía tener controlado.
Desde el comienzo, el conjunto dirigido por Gabriel Candia salió decidido a imponer condiciones. Apenas a los 30 segundos generó la primera situación de riesgo, aprovechando una duda defensiva de la visita que anticipó las dificultades que tendría Quilmes durante la primera etapa.
El premio llegó a los 11 minutos. Tras un centro al área, Romeo intentó despejar, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco y marcó un insólito gol en contra que puso el 1 a 0 para el Rojinegro.
La presión alta de Patronato volvió a dar resultado apenas un minuto después. El arquero Gonzalo Marinelli perdió la pelota en la salida ante la presión de Valentín Pereyra, que recuperó el balón y definió con tranquilidad para establecer el 2 a 0.
Sin embargo, Quilmes reaccionó de inmediato. A los 14 minutos, Spetale encontró espacios por primera vez y descontó para el Cervecero, devolviéndole incertidumbre al encuentro.
Lejos de sentir el impacto, Patronato recuperó el dominio del juego y volvió a manejar la pelota con criterio. La diferencia volvió a ampliarse gracias a una verdadera joya de Maximiliano Rueda, que sacó un remate desde más de 30 metros y clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Marinelli para firmar el 3 a 1 y desatar el festejo de todo el Grella.
Con una actuación efectiva y aprovechando al máximo los errores defensivos de su rival, el conjunto entrerriano cerró una gran primera etapa y se fue al descanso con una ventaja que parecía encaminada hacia una victoria muy importante.
Pero el partido cambió por completo en el complemento
Quilmes salió decidido a descontar y lo consiguió rápidamente. Kippes ganó de cabeza dentro del área y marcó el 3 a 2, un gol que revitalizó al equipo visitante y sembró dudas en Patronato.
A partir de allí, el Cervecero fue creciendo con el correr de los minutos, mientras el Rojinegro perdió intensidad, retrocedió en el campo y dejó de generar peligro en ataque.
La insistencia visitante tuvo recompensa a los 74 minutos. Agustín Lavezzi, hijo del exdelantero de la Selección Argentina Ezequiel "Pocho" Lavezzi, apareció para convertir el 3 a 3 y decretar la igualdad.
En el tramo final, Quilmes fue el equipo que más buscó quedarse con la victoria. Generó varias situaciones claras frente a un Patronato que no encontró respuestas futbolísticas ni anímicas tras el empate y apenas inquietó esporádicamente el arco visitante.
El pitazo final dejó un sabor amargo para el conjunto paranaense, que desperdició una ventaja de dos goles y volvió a quedarse sin ganar. Con este empate, Patronato suma 23 puntos en la Zona B y en la próxima fecha visitará a Colegiales. Quilmes, por su parte, llegó a las 25 unidades y recibirá a Almagro en la siguiente jornada.