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Patronato dejó escapar una ventaja de dos goles e igualó 3 a 3 con Quilmes en el Grella

Patronato ganaba 3 a 1 al descanso, pero no pudo sostener la diferencia y terminó empatando un partido que parecía tener controlado.

1 de agosto 2026 · 15:35hs
Patronato jugó en el Grella ante Quilmes.

Prensa Patronato.

Patronato jugó en el Grella ante Quilmes.
Maxi Rueda clavó un golazo para Patronato en el Grella.

Maxi Rueda clavó un golazo para Patronato en el Grella.
Patronato vence a Quilmes. Valentín Pereyra marcó el segundo.

Patronato vence a Quilmes. Valentín Pereyra marcó el segundo.

Patronato dejó escapar una gran oportunidad de volver al triunfo al igualar 3 a 3 frente a Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo paranaense tuvo un primer tiempo brillante, llegó a sacar dos goles de ventaja y se fue al descanso 3 a 1 arriba, pero en el complemento perdió solidez, permitió la reacción del Cervecero y terminó repartiendo puntos en un encuentro cambiante y repleto de emociones.

Desde el comienzo, el conjunto dirigido por Gabriel Candia salió decidido a imponer condiciones. Apenas a los 30 segundos generó la primera situación de riesgo, aprovechando una duda defensiva de la visita que anticipó las dificultades que tendría Quilmes durante la primera etapa.

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El premio llegó a los 11 minutos. Tras un centro al área, Romeo intentó despejar, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco y marcó un insólito gol en contra que puso el 1 a 0 para el Rojinegro.

La presión alta de Patronato volvió a dar resultado apenas un minuto después. El arquero Gonzalo Marinelli perdió la pelota en la salida ante la presión de Valentín Pereyra, que recuperó el balón y definió con tranquilidad para establecer el 2 a 0.

Sin embargo, Quilmes reaccionó de inmediato. A los 14 minutos, Spetale encontró espacios por primera vez y descontó para el Cervecero, devolviéndole incertidumbre al encuentro.

Lejos de sentir el impacto, Patronato recuperó el dominio del juego y volvió a manejar la pelota con criterio. La diferencia volvió a ampliarse gracias a una verdadera joya de Maximiliano Rueda, que sacó un remate desde más de 30 metros y clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Marinelli para firmar el 3 a 1 y desatar el festejo de todo el Grella.

Con una actuación efectiva y aprovechando al máximo los errores defensivos de su rival, el conjunto entrerriano cerró una gran primera etapa y se fue al descanso con una ventaja que parecía encaminada hacia una victoria muy importante.

Pero el partido cambió por completo en el complemento

Quilmes salió decidido a descontar y lo consiguió rápidamente. Kippes ganó de cabeza dentro del área y marcó el 3 a 2, un gol que revitalizó al equipo visitante y sembró dudas en Patronato.

A partir de allí, el Cervecero fue creciendo con el correr de los minutos, mientras el Rojinegro perdió intensidad, retrocedió en el campo y dejó de generar peligro en ataque.

La insistencia visitante tuvo recompensa a los 74 minutos. Agustín Lavezzi, hijo del exdelantero de la Selección Argentina Ezequiel "Pocho" Lavezzi, apareció para convertir el 3 a 3 y decretar la igualdad.

En el tramo final, Quilmes fue el equipo que más buscó quedarse con la victoria. Generó varias situaciones claras frente a un Patronato que no encontró respuestas futbolísticas ni anímicas tras el empate y apenas inquietó esporádicamente el arco visitante.

El pitazo final dejó un sabor amargo para el conjunto paranaense, que desperdició una ventaja de dos goles y volvió a quedarse sin ganar. Con este empate, Patronato suma 23 puntos en la Zona B y en la próxima fecha visitará a Colegiales. Quilmes, por su parte, llegó a las 25 unidades y recibirá a Almagro en la siguiente jornada.

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