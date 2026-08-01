Gimnasia (M) extendió su racha como local y venció a Unión por el Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza venció 2-0 a Unión de Santa Fe, por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, y extendió su buena racha como local (asciende a cinco victorias seguidas por Torneos AFA). Agustín Módica se despachó con un doblete, primero con la conversión de un polémico penal sancionado por una mano en el área sobre el ocaso del primer tiempo, y luego con una gran definición en el comienzo del complemento, cuando el Tatengue ya merodeaba con peligro al arco de Cesar Rigamonti.