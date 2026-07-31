Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

La U se impuso como visitante por 2 a 0 sobre Patronato, en el partido que dio inicio a un nuevo capítulo de la Liga Paranaense.

En La Capillita tuvo inicio un nuevo capítulo de la Liga Paranaense.

La fecha 15 del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya está en marcha. El primer partido de disputó este viernes, en el predio La Capillita, donde Universitario se hizo fuerte para imponerse como visitante sobre Patronato por 2 a 0. Tiago Casco marcó los dos goles del conjunto de barrio Corrales.

Mientras que en el duelo correspondiente a la categoría Sub 20, el Santo goleó 4 a 0 a La U.

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La fecha continuará este sábado, cuando se disputará el clásico más viejo del fútbol local. Desde las 15.30 (Sub 20 a las 13.30), Belgrano recibirá a Atlético Paraná, en cancha de Sportivo Urquiza.

El grueso de la jornada se disputará el domingo, con la disputa de los restantes siete partidos: Desde las 15.30 (Sub 20 a las 13.30) jugarán Sportivo Urquiza-Club VF, Palermo-Instituto, Oro Verde-Ciclón del Sur, Neuquen-San Benito, Don Bosco-Camioneros, Los Toritos-Argentino Juniors y Peñarol-Formación Independiente.

Las posiciones son: Neuquen 37 puntos; Sportivo Urquiza 33; Oro Verde y Don Bosco 30; Universitario 28; Belgrano 27; Instituto 24; Club VF, Ciclón del Sur y San Benito 21; Patronato 19; Atlético Paraná 17; Peñarol 15, Formación Independiente 13; Camioneros y Palermo 9; Los Toritos 7 y Argentino Juniors 0.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Por otra parte, este domingo también se disputará parcialmente la tercera fecha del certamen femenino de la LPF, con la disputa de tres partidos: a las 11, Belgrano-Club VF (en cancha de Sportivo Urquiza); a las 15, Atlético Paraná-Neuquen y Oro Verde-Camioneros (estos dos últimos duelos en el predio de la LPF). El compromiso entre Arenas FC y San Benito Paraná fue postergado por la participación del Santo en el Torneo Regional Amateur Femenino. Libre quedará San Benito.

Las posiciones son: San Benito Paraná 6 puntos; Atlético Paraná y Camioneros 4; Neuquén, Arenas FC, San Benito y Club VF 3; Belgrano y Oro Verde 0.

Está la preselección para la Copa País

El cuerpo técnico del equipo de la Liga Paranaense, encabezado por Jorge Escobue, dio a conocer la lista de preseleccionados para competir en la Copa País, para selecciones de liga que es organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El representativo de la capital entrerriana integrará la Región Litoral Sur y se enfrentará en Primera Ronda a la Liga Paivense de Fútbol. La serie comenzará el 12 de agosto en Laguna Paiva, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el 19 de agosto en Paraná.

Los jugadores preseleccionados son: Maximiliano Arias (Argentinos Juniors), Thiago Grandoli (Argentinos Juniors), Bruno Sosa (Argentinos Juniors), Franco Giaccio (Atlético Paraná), Gino Milocco (Belgrano), Valentín Russian (Belgrano), Tiago Gómez (Belgrano), Nahuel Fernández (Belgrano), Agustín Morales (Club VF), Ángel Wasinger (Ciclón del Sur), Enzo Albornoz (Ciclón del Sur), Nicolás Godoy (Don Bosco), Isaías Schneider (Don Bosco), Michel Pereira (Don Bosco), Santiago Mena (Don Bosco), Felipe Heis (Don Bosco), Alex Medina (Don Bosco), Sebastián Escalada (Instituto), Luciano Díaz (Neuquén), Lorenzo Cappellacci (Oro Verde), Arnaldo Zapata (Oro Verde), Jeremías Fernández (Palermo), Valentino Gassman (Patronato), Iván Duro (San Benito), Thiago Pereira (San Benito), Martín Martínez (Sportivo Urquiza), Nahuel Martínez (Sportivo Urquiza), Matías Martínez (Sportivo Urquiza), Ángel López (Sportivo Urquiza), Benjamín Retamoso (Sportivo Urquiza), Tiago Casco (Universitario), Lucas Fontana (Universitario), Leonardo Moguna (Universitario), Luis Marquezin (Universitario) y Rodrigo Ripari (Universitario).