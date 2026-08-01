Uno Entre Rios | La Provincia | lactancia

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

Con una agenda de capacitación y sensibilización, la provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia.

1 de agosto 2026 · 15:52hs
La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

A propósito de la Semana Mundial de la Lactancia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsa una agenda de actividades abiertas a la comunidad, como así también instancias de capacitación para equipos de salud y otras propuestas en hospitales de toda la provincia.

Paraná concentrará las principales acciones, entre ellas una jornada de sensibilización y un panel de especialistas con la participación de referentes de distintas provincias.

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea.

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

La Semana Mundial de la Lactancia se conmemora cada año del 1 al 7 de agosto por iniciativa de la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), con el objetivo de promover, proteger y apoyar el amamantamiento. En 2026, la campaña se desarrolla bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", que propone consolidar las estrategias que han demostrado mejores resultados y optimizar las redes de apoyo a las personas que amamantan.

LEER MÁS: Lactancia materna: Entre Ríos supera el objetivo de OMS

En este marco, la Dirección Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, organizó junto a la Municipalidad de Paraná una agenda de actividades. El lunes 3 de agosto a las 9 horas se realizará una jornada de sensibilización en la Plaza 1° de Mayo, con propuestas lúdicas y artístico expresivas para la comunidad. El jueves 6, en tanto, el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina será sede de un panel de expertos con participación interprovincial, destinado a profesionales y equipos de salud.

Acciones en hospitales

Las acciones se extenderán a los hospitales cabecera de las regiones sanitarias. El Materno Infantil San Roque, de Paraná, desarrollará una jornada de conversatorio para pacientes, entrega de material informativo y espacios de intercambio en el Servicio de Obstetricia. Por su parte, el Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, ofrecerá durante la semana actividades centradas en intervenciones exitosas en lactancia y acompañamiento familiar.

En Concepción del Uruguay, el hospital Justo José de Urquiza llevará adelante ateneos, seminarios, jornadas interdisciplinarias y actividades comunitarias dirigidas a personas gestantes, familias, estudiantes y equipos de salud. A su vez, el hospital Centenario, de Gualeguaychú, abordará la temática en el curso de preparación para la maternidad y realizará instancias de actualización en los distintos servicios, con la participación del área de puericultura.

Además de estas iniciativas, hospitales y centros de salud de toda la provincia desarrollarán acciones comunitarias para promover la lactancia materna como una práctica fundamental para la salud pública. Entre sus beneficios, aporta una nutrición óptima en los primeros meses de vida, protege frente a enfermedades infecciosas, favorece el desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad. También contribuye a la salud de las personas que amamantan, al disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios, diabetes tipo 2, entre otros beneficios.

lactancia Semana Provincia hospitales
Noticias relacionadas
El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

San Benito con calles cortadas por las lluvias

San Benito con calles cortadas por las lluvias

Campo: Está en riesgo la próxima campaña

Campo: "Está en riesgo la próxima campaña"

Ver comentarios

Lo último

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

El Bohemio y las Huarmis, una banda santafesina que sigue creciendo

El Bohemio y las Huarmis, una banda santafesina que sigue creciendo

Ultimo Momento
Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

El Bohemio y las Huarmis, una banda santafesina que sigue creciendo

El Bohemio y las Huarmis, una banda santafesina que sigue creciendo

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

Policiales
Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Ovación
Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

La Selección Argentina femenina afina detalles en Paraná para los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina femenina afina detalles en Paraná para los Juegos Suramericanos

Los dos equipos de Estudiantes de ven las caras en el Torneo Oficial de Damas

Los dos equipos de Estudiantes de ven las caras en el Torneo Oficial de Damas

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: Primero está el fútbol

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

La provincia
Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

Nogoyá selló un hermanamiento con Esperanza y San Francisco para fortalecer la cadena láctea

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

La Municipalidad desplegó un amplio operativo tras la tormenta

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

El Carnaval de Concordia organiza un evento solidario

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

Defensa Civil monitorea y asiste a las localidades afectadas por el temporal

Dejanos tu comentario