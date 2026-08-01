La provincia se suma a la Semana Mundial de la Lactancia

A propósito de la Semana Mundial de la Lactancia , el Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsa una agenda de actividades abiertas a la comunidad, como así también instancias de capacitación para equipos de salud y otras propuestas en hospitales de toda la provincia.

Paraná concentrará las principales acciones, entre ellas una jornada de sensibilización y un panel de especialistas con la participación de referentes de distintas provincias.

La Semana Mundial de la Lactancia se conmemora cada año del 1 al 7 de agosto por iniciativa de la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), con el objetivo de promover, proteger y apoyar el amamantamiento. En 2026, la campaña se desarrolla bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", que propone consolidar las estrategias que han demostrado mejores resultados y optimizar las redes de apoyo a las personas que amamantan.

En este marco, la Dirección Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, organizó junto a la Municipalidad de Paraná una agenda de actividades. El lunes 3 de agosto a las 9 horas se realizará una jornada de sensibilización en la Plaza 1° de Mayo, con propuestas lúdicas y artístico expresivas para la comunidad. El jueves 6, en tanto, el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina será sede de un panel de expertos con participación interprovincial, destinado a profesionales y equipos de salud.

Acciones en hospitales

Las acciones se extenderán a los hospitales cabecera de las regiones sanitarias. El Materno Infantil San Roque, de Paraná, desarrollará una jornada de conversatorio para pacientes, entrega de material informativo y espacios de intercambio en el Servicio de Obstetricia. Por su parte, el Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, ofrecerá durante la semana actividades centradas en intervenciones exitosas en lactancia y acompañamiento familiar.

En Concepción del Uruguay, el hospital Justo José de Urquiza llevará adelante ateneos, seminarios, jornadas interdisciplinarias y actividades comunitarias dirigidas a personas gestantes, familias, estudiantes y equipos de salud. A su vez, el hospital Centenario, de Gualeguaychú, abordará la temática en el curso de preparación para la maternidad y realizará instancias de actualización en los distintos servicios, con la participación del área de puericultura.

Además de estas iniciativas, hospitales y centros de salud de toda la provincia desarrollarán acciones comunitarias para promover la lactancia materna como una práctica fundamental para la salud pública. Entre sus beneficios, aporta una nutrición óptima en los primeros meses de vida, protege frente a enfermedades infecciosas, favorece el desarrollo cognitivo y reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad. También contribuye a la salud de las personas que amamantan, al disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios, diabetes tipo 2, entre otros beneficios.