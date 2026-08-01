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El Turismo Nacional corrió sus series en El Villicum

Jorge Barrio, Agustín Canapino y Ever Franetovich se llevaron las baterías de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Juan.

1 de agosto 2026 · 18:24hs
Jorge Barrio se llevó el primer parcial de la tarde puntana con poco público en el autódromo. 

Jorge Barrio se llevó el primer parcial de la tarde puntana con poco público en el autódromo. 

El Turismo Nacional disputó sus series en el trazado de El Villicum en San Juan, donde está compartiendo escenario con el Turismo Carretera. El poleman Jorge Barrio, Agustín Canapino y Ever Franetovich fueron los ganadores de las baterías de la Clase 3.

Turismo Nacional en El Villicum.

Turismo Nacional en El Villicum.

En la primera serie, Barrio (Chevrolet Cruze) se llevó la victoria. El piloto del Febase Performance, que había logrado la pole position, se adjudicó su segunda batería de la temporada (venía de ganar el último parcial en Termas de Río Hondo).

El Turismo Carretera disputa su fecha especial este fin de semana en el circuito puntano.

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El representante de Pinamar debió exigirse para contener los embates de Leonel Pernía, quien afronta su último compromiso con el Honda Civic, ya que en Oberá estrenará un Ford Focus, siempre bajo el ala del MG-C Pergamino Competición. Pese a un problema con la columna de dirección, el Tanito llegó a 258/1000 de Barrio, en una serie que tuvo la intervención del auto de seguridad a raíz del despiste de Juan Cruz Benvenuti (VW Vento). Aquí intervino el representante de Crespo, Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze que llegó a la bandera a cuadros en el 9° lugar.

Agustín Canapino con la serie más rápida

En la segunda serie, Canapino (Chevrolet Cruze) obtuvo su 6ª victoria consecutiva en parciales en la Clase 3 al heredar el triunfo en la segunda batería de la 7ª fecha. Lucas Vicino (Toyota Corolla) había cruzado la meta en la primera posición, pero fue recargado con cuatro puestos por adelantarse en la largada y terminó 5º.

El mendocino, que había largado 2º, superó en la partida al Titán y a partir de allí se encaminó sin inconvenientes hacia la bandera a cuadros. Sin embargo, una vez concluidas las tres series del TN Clase 3 los comisarios deportivos comunicaron que Vicino estaba recargado, lo que no sólo permitió que Canapino ganara la batería sino que propició que el piloto del Salvita Racing largue la Final desde la pole position.

Facundo Ardusso (Toyota Corolla) se quedó con el 2º puesto en la serie, luego de haber largado desde la 3ª posición. De esta manera, el santafesino del Ale Bucci Racing partirá en la Final desde el 4º lugar.

En el tercer parcial de la tarde Franetovich (Ford Focus) resultó el contundente ganador. El piloto del GC Competición completará la primera fila de la Final de la 7ª fecha. El santafesino de Venado Tuerto aprovechó la pelea que se dio a la cola de su Ford Focus y, sin sobresaltos, se impuso en el trazado sanjuanino de 4.254 metros para volver a ganar una serie de la división mayor del TN luego de un año. Su anterior triunfo en un parcial había sido el 6 de julio de 2025 en Termas de Río Hondo.

La Final de la Clase 3 en el trazado sanjuanino de 4.254 metros está prevista para las 9.55 de este domingo y tendrá una duración de 18 vueltas ó 40 minutos.

En la Clase 2 el ganador de la primera serie fue Pedro Grippo. La segunda batería quedó en manos de Juan Ignacio Canela, mientras que el paranaense Exequiel Bastidas llegó en segundo lugar. En tanto que la tercera batería fue para Santino Balerini. La carrera final se pondrá en marcha este domingo desde las 8.55.

Turismo Nacional San Juan Agustín Canapino
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