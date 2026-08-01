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Esta tarde Patronato, cueste lo que cueste

Patronato recibirá desde las 15.30 a Quilmes en el estadio Grella. El Rojinegro necesita la victoria para despegar de la zona de descenso.

1 de agosto 2026 · 09:07hs
Federico Bravo regresa al 11 inicial de Patronato tras cumplir la fecha de suspensión.

Prensa Patronato

Federico Bravo regresa al 11 inicial de Patronato tras cumplir la fecha de suspensión.

Patronato se jugará este sábado mucho más que tres puntos cuando reciba a Quilmes por la 23ª fecha de la Primera Nacional, Zona B. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Lucas Comesaña. Será televisado por LPF Play y contará con la transmisión de La Red Paraná.

Se encendió la alarma en Patronato

El presente del Rojinegro es alarmante. Acumula ocho fechas sin victorias, con un saldo de cinco empates y tres derrotas, y llega golpeado tras la caída por 1 a 0 ante Ferrocarril Midland. Ese resultado lo devolvió, por tercera vez en la temporada, a la zona de descenso.

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La realidad está muy lejos de las expectativas que se habían generado al inicio del campeonato. El equipo no solo quedó relegado de la pelea por los primeros puestos y del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027, sino que ahora tiene como principal objetivo escapar de los puestos de castigo. Para lograrlo, necesita volver a ganar de manera urgente.

Patronato necesita imperiosamente la victoria.

Patronato necesita imperiosamente la victoria.

Uno de los principales problemas de Patronato está en su producción ofensiva. El equipo nunca logró consolidar una dupla de ataque y, tanto Rubén Forestello como Marcelo Candia, ensayaron distintas alternativas sin encontrar una fórmula eficaz. Los números son contundentes: convirtió apenas 13 goles en 21 partidos y es el conjunto menos goleador de la Zona B, además de compartir con Central Norte de Salta el registro más bajo de la categoría.

A esa escasa efectividad se suma la falta de variantes para romper los planteos defensivos de sus rivales. En varios encuentros dependió de las apariciones de Brandón Cortés o de los remates de media distancia de Maximiliano Rueda. No deja de ser un dato llamativo que el lateral sea uno de los máximos goleadores del equipo, con apenas dos tantos y una asistencia.

Sin embargo, Patronato mantiene una ventaja: depende de sí mismo para salir de la zona de descenso. Además, los antecedentes recientes invitan a sostener la esperanza. Las dos veces anteriores que cayó a los puestos de castigo consiguió reaccionar rápidamente con una victoria que le permitió recuperar terreno.

Quilmes, con DT interino en barrio Villa Sarmiento

Del otro lado estará Quilmes, un rival que también llega envuelto en dudas. El Cervecero comenzó el año con la ilusión de pelear por el ascenso, pero nunca logró consolidarse como protagonista. La derrota por 1 a 0 frente a Colegiales, en el estadio Centenario, precipitó la salida de Leandro Gracián como entrenador y dejó a Emanuel Trípodi al frente del equipo de manera interina.

El conjunto bonaerense iniciará la jornada con 24 puntos, apenas tres más que Patronato, por lo que el duelo también tiene un valor directo en la lucha por escapar de los últimos puestos. Para el Rojinegro, el margen de error se redujo al mínimo. Ganar significará tomar aire y recuperar confianza. Una nueva derrota, en cambio, profundizará un presente que ya encendió todas las señales de alarma.

Probables formaciones en el Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra y Fernando Evangelista; Alejo Miro, Federico Bravo, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Diego Díaz y Reynaga o Rivero. DT: Marcelo Candia

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Lucas Romeo, Ariel Kippes y Agustín Bindella; Ramiro Martínez y Agustín Bolivar; Gonzalo Vega, Axel Batista y Ulises Vera; Aaron Spetale. DT; Emanuel Trípodi

Hora y TV: 15.30 (LPF Play).

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: Presbítero Grella.

Patronato Quilmes Grella
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