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"Nunca Más": la frase que utilizó Javier Milei para criticar la inflación acumulada del Banco Central

Javier Milei hizo un posteo en sus redes, donde vinculó el número con la frase relacionada a la dictadura cívico-militar “Nunca Más”.

1 de agosto 2026 · 18:04hs
 Javier Milei criticó la inflación acumulada del Banco Central con la frase: Nunca Más. 

 Javier Milei criticó la inflación acumulada del Banco Central con la frase: "Nunca Más". 

El presidente Javier Milei publicó una foto en sus redes en la que realiza un extraño paralelismo entre el número inflacionario que provocó el Banco Central (BCRA) desde su creación y la frase "Nunca Más", referida a la última dictadura cívico-militar.

LEER MÁS: Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

El posteo de Javier Milei

En su Instagram personal, el mandatario difundió una foto en la que escribió la inflación acumulada que generó la autoridad monetaria desde su creación, en 1935, y usó la histórica frase “Nunca Más”, vinculada a la última dictadura cívico-militar que se inició en 1976 y culminó en 1983.

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Javier Milei manifestó en cadena nacional que el Banco Central “posibilitó el robo de la alta política” y presentó la reforma de la Carta Orgánica.

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En el posteo se observa un fondo blanco donde se inscribe el número 12.819.532.788.614.400.000% seguido por esa frase. Milei busca entablar una idea referida directamente a la reforma de la Carta Orgánica que presentó por cadena nacional.

“Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central, la cual asciende a 12.819.532.788.614.400.000%. Esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos. Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo 21 la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, planteó el Presidente en su discurso.

La reforma a la Carta Orgánica

El número fue propiciado por el Jefe de Estado durante su discurso sobre la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, con la cual busca poner fin a “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

“El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que, además, a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que, a lo largo de una década, le robó el 50% del salario a los argentinos”, explicó.

Javier Milei Inflación Banco Central
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