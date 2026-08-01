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Sin muchas situaciones, Banfield y Estudiantes (RC) empataron en Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield empataron 0-0 por la tercera fecha del campeonato local y repartieron los puntos.

1 de agosto 2026 · 17:47hs
Estudiantes (RC) 0-0 Banfield.

Estudiantes (RC) 0-0 Banfield.

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield empataron 0-0 en Córdoba por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. En un encuentro con pocas situaciones de peligro, el Taladro fue el que más intentó, aunque le faltó precisión en los últimos metros para romper el cero.

Con este resultado, el equipo de Pedro Troglio y el León del Imperio repartieron puntos en un duelo que dejó sabor a poco, especialmente para el conjunto cordobés. Recién ascendido a Primera, el conjunto cordobés sigue comprometido en la lucha por la permanencia: marcha último tanto en la tabla anual como en la de los promedios y necesita comenzar a sumar con mayor regularidad para sostenerse en la máxima categoría.

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