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Patronato - Colón, con público neutral

La policía de Entre Ríos autorizará la habilitación de la tribuna Ayacucho para hinchas neutrales en el encuentro entre Patronato y el Sabalero.

18 de marzo 2026 · 12:15hs
Patronato jugará con Colón en Paraná. 

Patronato jugará con Colón en Paraná. 
Patronato recibirá a Colón el domingo 29. 

Prensa Patronato

Patronato recibirá a Colón el domingo 29. 

Patronato disputará los próximos dos juegos en condición de local. Este domingo recibirá en el estadio Grella a Colegiales, a partir de las 16, en el marco de la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El domingo 29 jugará en barrio Villa Sarmiento ante Colón de Santa Fe, en la jornada de encuentros interzonales.

El cruce entre el representante entrerriano y el Sabalero se disputará con ambas hinchadas. En realidad, la parcialidad del conjunto santafesino estará representado bajo la figura de público neutral.

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Semanas atrás los directivos de Colón solicitaron la presencia de sus hinchas en la capital entrerriana. Desde Grella 874 observaron con buenos ojos la posibilidad de destinarle a los santafesinos la tribuna Ayacucho. La policía de Entre Ríos dio el visto bueno al observar el acuerdo de las instituciones.

El próximo lunes, después del juego que los dirigidos por Rubén Forestello afrontarán ante el Tricolor de Munro, se oficializará la presencia del público Sabalero bajo la figura de neutrales. Bajo este rótulo la parcialidad santafesino no podrá ingresar a las gradas con banderas, camisetas ni ningún otro objeto que identifique a la institución del barrio Centenario.

Como se jugará la sexta fecha de la Primera Nacional

Este viernes arrancará la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional. La Zona B, sector que tiene como integrante a Patronato, se disputará de la siguiente manera:

Viernes

21.30: San Martín (SJ) - San Martín (T)

Árbitro: Juan Nebietti

Sábado

16: Almagro - Quilmes

Árbitro: Joaquín Gil

19: Tristán Suárez - Gimnasia (J)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Domingo

16: Chacarita - At. de Rafaela

Árbitro: Juan Pafundi

16: Temperley - Atlanta

Árbitro: Daniel Zamora

16: Patronato - Colegiales

Árbitro: Yamil Possi

17: Güemes - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

19: Deportivo Maipú - Midland

Árbitro: Matías Billone

Lunes

19: Nueva Chicago - Gimnasia (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

Patronato Colón de Santa Fe Primera Nacional
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