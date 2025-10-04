Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

El Rojinegro cayó 3 a 1 ante Ferro y cerró la fase regular con sabor amargo: avanzó al Reducido de la PN, pero perdió el boleto a la Copa Argentina 2026.

4 de octubre 2025 · 19:52hs
Por la última fecha de la Etapa Regular de la Primera Nacional, Patronato perdió 3 a 1 ante Ferro Carril Oeste en Caballito. Pese a la derrota, el conjunto paranaense logró clasificar al Reducido, pero no alcanzó uno de los lugares que otorgaban un cupo a la Copa Argentina 2026, privilegio que quedó en manos de Deportivo Maipú.

El equipo dirigido por Gabriel Gómez, ahora, deberá esperar rival. En la próxima instancia definirá como visitante ante Gimnasia (M), Estudiantes (BA), Morón o Estudiantes (RC).

Patronato y Ferro se enfrentan en Caballito

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Patronato visita a Ferro Carril con Gabriel Díaz como titular.

Patronato visita a Ferro con intenciones de escalar posiciones

Patronato cayó ante Ferro en Caballito

El primer tiempo fue parejo, con pocas situaciones de riesgo. A los 10 minutos, el Verdolaga abrió el marcador con una definición de Franco García tras una buena asistencia de Cuzzani. Patronato respondió con intensidad, pero sin claridad en los últimos metros.

En el complemento, el equipo paranaense logró empatar con una gran jugada colectiva que culminó Joaquín Barolín, quien marcó su primer gol como profesional. Sin embargo, la alegría duró poco: Gino Olguín, de tiro libre, puso el 2-1 y, minutos después, Tiago Esidin selló el 3-1 definitivo.

Patronato no hizo pie en Caballito

Patronato 4
