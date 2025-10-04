El Rojinegro cayó 3 a 1 ante Ferro y cerró la fase regular con sabor amargo: avanzó al Reducido de la PN, pero perdió el boleto a la Copa Argentina 2026.

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Por la última fecha de la Etapa Regular de la Primera Nacional, Patronato perdió 3 a 1 ante Ferro Carril Oeste en Caballito. Pese a la derrota, el conjunto paranaense logró clasificar al Reducido, pero no alcanzó uno de los lugares que otorgaban un cupo a la Copa Argentina 2026, privilegio que quedó en manos de Deportivo Maipú.

El equipo dirigido por Gabriel Gómez, ahora, deberá esperar rival. En la próxima instancia definirá como visitante ante Gimnasia (M), Estudiantes (BA), Morón o Estudiantes (RC).

El primer tiempo fue parejo, con pocas situaciones de riesgo. A los 10 minutos, el Verdolaga abrió el marcador con una definición de Franco García tras una buena asistencia de Cuzzani. Patronato respondió con intensidad, pero sin claridad en los últimos metros.

En el complemento, el equipo paranaense logró empatar con una gran jugada colectiva que culminó Joaquín Barolín, quien marcó su primer gol como profesional. Sin embargo, la alegría duró poco: Gino Olguín, de tiro libre, puso el 2-1 y, minutos después, Tiago Esidin selló el 3-1 definitivo.

