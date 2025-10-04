Se trata de un nuevo aumento cercano de entre 0,5 y 2% que se acumula con los incrementos consecutivos que se vienen registrando los últimos meses

En la madrugada de este sábado 4 de octubre, las estaciones de servicio Shell aplicaron una nueva actualización en los valores de sus combustibles. Los incrementos oscilaron entre 0,48% y 2,02%, según el tipo de producto, lo que representa la primera suba del mes en medio de un contexto de precios contenidos por la postergación de impuestos nacionales.

De acuerdo con los relevamientos en Paraná, los nuevos precios vigentes son los siguientes:

Súper: $1.592 (antes $1.584)

V-Power Nafta: $1.871 (antes $1.834)

Evolux: $1.634 (sin cambios)

V-Power Diesel: $1.869 (antes $1.860)

Esto representa un aumento del 0,51% para la nafta Súper, 2,02% para la V-Power Nafta, 0% en Evolux y 0,48% en V-Power Diesel.

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Contexto de la suba

El nuevo ajuste llega pocos días después de que el Gobierno nacional resolviera postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que debía aplicarse el 1° de octubre. La decisión fue oficializada a través del Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, y pospone el incremento hasta el 1° de noviembre.

Según el texto oficial, la medida tiene como objetivo “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, lo que implica que el impacto impositivo sobre la nafta y el gasoil se trasladará más adelante.