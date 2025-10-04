En la madrugada de este sábado 4 de octubre, las estaciones de servicio Shell aplicaron una nueva actualización en los valores de sus combustibles. Los incrementos oscilaron entre 0,48% y 2,02%, según el tipo de producto, lo que representa la primera suba del mes en medio de un contexto de precios contenidos por la postergación de impuestos nacionales.
Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores
Se trata de un nuevo aumento cercano de entre 0,5 y 2% que se acumula con los incrementos consecutivos que se vienen registrando los últimos meses
De acuerdo con los relevamientos en Paraná, los nuevos precios vigentes son los siguientes:
Súper: $1.592 (antes $1.584)
V-Power Nafta: $1.871 (antes $1.834)
Evolux: $1.634 (sin cambios)
V-Power Diesel: $1.869 (antes $1.860)
Esto representa un aumento del 0,51% para la nafta Súper, 2,02% para la V-Power Nafta, 0% en Evolux y 0,48% en V-Power Diesel.
Contexto de la suba
El nuevo ajuste llega pocos días después de que el Gobierno nacional resolviera postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que debía aplicarse el 1° de octubre. La decisión fue oficializada a través del Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, y pospone el incremento hasta el 1° de noviembre.
Según el texto oficial, la medida tiene como objetivo “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, lo que implica que el impacto impositivo sobre la nafta y el gasoil se trasladará más adelante.