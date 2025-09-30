Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

La agrupación Pertenencia y Crecimiento Rojinegro es la única habilitada para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 14 de octubre en el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. De esta manera, Adrián Bruffal será el próximo presidente de la entidad de barrio Villa Sarmiento.
Adrián Bruffal encabezará la comisión directiva del club Patronato. El titular de la Federación Entrerriana de Mutuales reemplazará en el cargo a Dante Molina.
El titular de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales y exjugador del club en hijo de Ricardo Lechuza Bruffal, figura en el histórico ascenso al Nacional del año 1978.
Otra de las novedades será la presencia de Victor Muller en la comisión directiva. El ex-delantero integró los planteles que ascendió al Torneo Federal A y a la Primera Nacional.
Quienes integrarán la próxima comisión directiva de Patronato
Adrián Fernando Bruffal
Darío Ábalos
Gonzalo Andino
Juan Eppinger
Julián Gea Sánchez
Alejandra Giannechini
Emiliano Gómez Tutau
Daniel Lambarri
Matías Lassaga
José Menghi
María Migueles
Dante Molina
Víctor Muller
Tomás Parkinson
Yamina Rodríguez
Fermín Tristán
Síndico Titular 1
Elena Mauri
Síndico Titular 2
Guillermo Abasto
Síndico Suplentes
Simón Righelato