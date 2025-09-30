Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

Adrián Bruffal encabezará la comisión directiva del club Patronato. El titular de la Federación Entrerriana de Mutuales reemplazará en el cargo a Dante Molina.

30 de septiembre 2025 · 13:32hs
Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

La agrupación Pertenencia y Crecimiento Rojinegro es la única habilitada para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 14 de octubre en el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. De esta manera, Adrián Bruffal será el próximo presidente de la entidad de barrio Villa Sarmiento.

El titular de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales y exjugador del club en hijo de Ricardo Lechuza Bruffal, figura en el histórico ascenso al Nacional del año 1978.

Otra de las novedades será la presencia de Victor Muller en la comisión directiva. El ex-delantero integró los planteles que ascendió al Torneo Federal A y a la Primera Nacional.

Quienes integrarán la próxima comisión directiva de Patronato

Adrián Fernando Bruffal

Darío Ábalos

Gonzalo Andino

Juan Eppinger

Julián Gea Sánchez

Alejandra Giannechini

Emiliano Gómez Tutau

Daniel Lambarri

Matías Lassaga

José Menghi

María Migueles

Dante Molina

Víctor Muller

Tomás Parkinson

Yamina Rodríguez

Fermín Tristán

Síndico Titular 1

Elena Mauri

Síndico Titular 2

Guillermo Abasto

Síndico Suplentes

Simón Righelato

Patronato Dante Molina Adrián Bruffal
