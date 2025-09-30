Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato Adrián Bruffal encabezará la comisión directiva del club Patronato. El titular de la Federación Entrerriana de Mutuales reemplazará en el cargo a Dante Molina. 30 de septiembre 2025 · 13:32hs

La agrupación Pertenencia y Crecimiento Rojinegro es la única habilitada para la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 14 de octubre en el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. De esta manera, Adrián Bruffal será el próximo presidente de la entidad de barrio Villa Sarmiento.

El titular de la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales y exjugador del club en hijo de Ricardo Lechuza Bruffal, figura en el histórico ascenso al Nacional del año 1978.

Otra de las novedades será la presencia de Victor Muller en la comisión directiva. El ex-delantero integró los planteles que ascendió al Torneo Federal A y a la Primera Nacional. Quienes integrarán la próxima comisión directiva de Patronato Adrián Fernando Bruffal Darío Ábalos Gonzalo Andino Juan Eppinger Julián Gea Sánchez Alejandra Giannechini Emiliano Gómez Tutau Daniel Lambarri Matías Lassaga José Menghi María Migueles Dante Molina Víctor Muller Tomás Parkinson Yamina Rodríguez Fermín Tristán Síndico Titular 1 Elena Mauri Síndico Titular 2 Guillermo Abasto Síndico Suplentes Simón Righelato