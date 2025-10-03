Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 18

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó este viernes en la Ruta 18, a la altura del kilómetro 68. Los ocupantes no sufrieron lesiones.

3 de octubre 2025 · 20:38hs
Una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó este viernes, cerca de las 16.30. El accidente se produjo en Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 68. En el lugar, un vehículo que llevaba un tráiler, protagonizó un despiste y posterior vuelco.

A raíz del hecho, un móvil policial del puesto caminero de rutas 18 y 32 se acercó de inmediato y constató que una Renault Oroch se encontraba cerca del tramo no habilitado de la futura Autovía. Según se indicó a NuevaZona, en la Renault se conducían tres hombres mayores, con domicilio en la ciudad de Villaguay.

Según indicaron a la Policía los involucrados en el siniestro, la camioneta circulaba sobre ruta 18 en sentido Paraná-Villaguay, cuando se cortó el eje del tráiler que remolcaban, ocasionando que la pickup perdiera el control y volcara en la banquina sur de la ruta, “puntualmente en la alcantarilla entre la actual 18 y el carril nuevo (no habilitado) de la futura autovía”.

Afortunadamente, los ocupantes del vehículo no sufrieron ningún tipo de lesiones.

