Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto con el Alpine avanzó dos posiciones tras las exclusiones a los Williams. George Russell con el Mercedes desde la pole.

El argentino estuvo a muy poco de meterse en Q2 durante la clasificación en Singapur.

Este domingo desde las 9 de la mañana de Argentina se correrá el Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto largará desde el 16° lugar en la carrera que tendrá a George Russell largando desde la primera posición con el Mercedes.

El argentino con el Alpine había clasificado en la posición 18°, pero una sanción a los dos Williams lo benefició. “Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero de los coches 23 y 55 que superaron el límite máximo de 85mm. en ambos lados del área exterior. Dado que esto no cumple con el Artículo 3.10.10 – G – del reglamento técnico”, comunicó a los comisarios deportivos de la FIA el delegado técnico Jo Bauer, sobre las anomalías detectadas en los Williams FW47 de Alexander Albon y Carlos Sainz.

En la Q1 Colapinto quedó eliminado a 1”2/10 segundos de diferencia de lo hecho por el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Al integrante de Alpine lo acompañaron Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Esteban Ocon y Pierre Gasly. El francés, compañero de Colapinto, con problemas en su monoplaza en su último intento.

Qué dijo Franco Colapinto

“Fue buena la vuelta. Tuve muchísimo tráfico en la vuelta, tuve a Lawson, tuve a Sainz, tuve a otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos detrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica, perdés mucho grip. Y nada, me molestaron mucho, así que estoy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar”, analizó.

“Lamentablemente por mucha gente que estuvo en el medio, por cosas que están fuera de nuestro control, pasan estas cosas. Me da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”, continuó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974482763710333404&partner=&hide_thread=false A hard day for the team



We've got work to do overnight. pic.twitter.com/Pf7Ya0Yx7U — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 4, 2025

“Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar (el ritmo de carrera). Ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. Así que nada, a intentar hacer lo mejor posible mañana, que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá que sea un mejor día que hoy”, cerró.

La pole de George Russell

George Russell sorprendió a todos y logró la pole position para el Gran Premio de Singapur 2025 al derrotar a Max Verstappen, esto luego de demostrar desde la Q2 que sería un contendiente.

En el primer intento de la Q3, George Russell llevó a su Mercedes a la cima con un tiempo de 1’29”165/1000 seguido por su compañero Andrea Kimi Antonelli a tres décimas de segundo. Isack Hadjar, Oliver Bearman y Fernando Alonso cerraban el top cinco, pero aún con los más veloces por saltar.

Sin embargo, incluso los favoritos no pudieron batir el registro del británico de las flechas plateadas. Max Verstappen llevó a su Red Bull a la segunda posición a 175/1000 de diferencia. Oscar Piastri saltó al tercero a tres décimas con Antonelli en cuarto y Norris cerrando los cinco primeros a cuatro décimas de diferencia. Lewis Hamilton y Charles Leclerc se posicionaban sexto y séptimo antes de ir a pits para los ajustes finales.

En el último intento, Russell mejoró a 1’29”158/1000 para afianzar su pole position, esto a pesar de perder tiempo en el primer sector en comparación con su vuelta previa. El registro le valió la pole position derrotando a Max Verstappen por 182/1000. Piastri se ubicó tercero seguido por Antonelli. Lando Norris partirá quinto. Hamilton, Leclerc, Hadjar, Bearman y Alonso completaron el top 10 de la Q3.