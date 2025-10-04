Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto con el Alpine avanzó dos posiciones tras las exclusiones a los Williams. George Russell con el Mercedes desde la pole.

4 de octubre 2025 · 15:03hs
El argentino estuvo a muy poco de meterse en Q2 durante la clasificación en Singapur.

El argentino estuvo a muy poco de meterse en Q2 durante la clasificación en Singapur.

Este domingo desde las 9 de la mañana de Argentina se correrá el Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto largará desde el 16° lugar en la carrera que tendrá a George Russell largando desde la primera posición con el Mercedes.

Franco Colapinto
Franco Colapinto largará 16°.

Franco Colapinto largará 16°.

franco colapinto termino 16° en la practica libre 3 y mostro una mejora con su alpine

Franco Colapinto terminó 16° en la práctica libre 3 y mostró una mejora con su Alpine

Franco Colapinto sigue padeciendo la falta de velocidad de su auto.

Colapinto finalizó 19° en las primeras prácticas libres del GP de Singapur

El argentino con el Alpine había clasificado en la posición 18°, pero una sanción a los dos Williams lo benefició. “Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero de los coches 23 y 55 que superaron el límite máximo de 85mm. en ambos lados del área exterior. Dado que esto no cumple con el Artículo 3.10.10 – G – del reglamento técnico”, comunicó a los comisarios deportivos de la FIA el delegado técnico Jo Bauer, sobre las anomalías detectadas en los Williams FW47 de Alexander Albon y Carlos Sainz.

En la Q1 Colapinto quedó eliminado a 1”2/10 segundos de diferencia de lo hecho por el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Al integrante de Alpine lo acompañaron Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Esteban Ocon y Pierre Gasly. El francés, compañero de Colapinto, con problemas en su monoplaza en su último intento.

Qué dijo Franco Colapinto

“Fue buena la vuelta. Tuve muchísimo tráfico en la vuelta, tuve a Lawson, tuve a Sainz, tuve a otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos detrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica, perdés mucho grip. Y nada, me molestaron mucho, así que estoy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar”, analizó.

“Lamentablemente por mucha gente que estuvo en el medio, por cosas que están fuera de nuestro control, pasan estas cosas. Me da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”, continuó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974482763710333404&partner=&hide_thread=false

“Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar (el ritmo de carrera). Ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. Así que nada, a intentar hacer lo mejor posible mañana, que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá que sea un mejor día que hoy”, cerró.

La pole de George Russell

George Russell sorprendió a todos y logró la pole position para el Gran Premio de Singapur 2025 al derrotar a Max Verstappen, esto luego de demostrar desde la Q2 que sería un contendiente.

En el primer intento de la Q3, George Russell llevó a su Mercedes a la cima con un tiempo de 1’29”165/1000 seguido por su compañero Andrea Kimi Antonelli a tres décimas de segundo. Isack Hadjar, Oliver Bearman y Fernando Alonso cerraban el top cinco, pero aún con los más veloces por saltar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974476836307685819&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, incluso los favoritos no pudieron batir el registro del británico de las flechas plateadas. Max Verstappen llevó a su Red Bull a la segunda posición a 175/1000 de diferencia. Oscar Piastri saltó al tercero a tres décimas con Antonelli en cuarto y Norris cerrando los cinco primeros a cuatro décimas de diferencia. Lewis Hamilton y Charles Leclerc se posicionaban sexto y séptimo antes de ir a pits para los ajustes finales.

En el último intento, Russell mejoró a 1’29”158/1000 para afianzar su pole position, esto a pesar de perder tiempo en el primer sector en comparación con su vuelta previa. El registro le valió la pole position derrotando a Max Verstappen por 182/1000. Piastri se ubicó tercero seguido por Antonelli. Lando Norris partirá quinto. Hamilton, Leclerc, Hadjar, Bearman y Alonso completaron el top 10 de la Q3.

Franco Colapinto George Russell Alpine Singapur
Noticias relacionadas
Destacan que estas dos carreras serán claves para el futuro de Colapinto en Alpine.

Franco Colapinto ante una dura exigencia

El piloto de Paraná no logra revertir un año que le viene siendo cuesta arriba.

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Patronato y Ferro se enfrentan en Caballito

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica.

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica

Ver comentarios

Lo último

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Ultimo Momento
Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Policiales
Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Ovación
Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Bautista Colombo: de San Jaime a Miami

Bautista Colombo: de San Jaime a Miami

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica

La provincia
Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

Dejanos tu comentario