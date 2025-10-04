Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local.

Estudiantes ganó con autoridad en el Top 9, Rowing perdió en casa y CUCU cerró su participación con derrota en la última fecha de la Tercera División.

Este sábado, la 16ª fecha del Torneo Regional del Litoral 2025 en el Top 9, la Segunda División y la Tercera División, dejó resultados decisivos para varios equipos entrerrianos. Estudiantes brilló con una victoria contundente, mientras que Rowing y CUCU no lograron sus objetivos, reflejando distintas realidades para los equipos locales en esta etapa final.

En el Top 9, Estudiantes de Paraná reafirmó su destacada campaña al imponerse como visitante frente a Old Resian por un contundente 63-26. El Albinegro, que ya aseguró su pase a las semifinales, mostró solidez y dominio a lo largo de todo el encuentro. Con esta victoria, el CAE continúa afinando detalles de cara al cruce decisivo que deberá afrontar próximamente, posicionándose como uno de los principales candidatos al título.

Estudiantes ganó con autoridad, Rowing cayó en casa y CUCU cerró el torneo

Rowing vs. Duendes.jpeg

Por su parte, Paraná Rowing Club no pudo mantener vivas sus aspiraciones de avanzar y cayó derrotado ante Duendes por 36-24. Aunque todavía tiene dos fechas por delante en la fase regular, la derrota dejó al conjunto Remero matemáticamente fuera de la lucha por un lugar entre los cuatro mejores del Top 9. A pesar del resultado, mostró momentos de buen rugby y sigue trabajando en su consolidación deportiva.

Por otro lado, el triunfo de Jockey Club de Rosario ante Santa Fe Rugby por 48-24 tuvo un impacto directo en la clasificación. Con este resultado, Duendes logró clasificar a las semifinales, ya que la diferencia de puntos (+10) favoreció al conjunto Verdulero, asegurando su lugar en la próxima instancia.

En otro partido, GER se impuso a Jockey Club de Venado Tuerto por 27-20, un resultado que suma tensión a la lucha por los puestos de clasificación.

En la Segunda División, Tilcara fue el único equipo que no tuvo actividad este fin de semana debido a que cumplió con su fecha libre. Sin embargo, el Verde ya tiene asegurado su lugar en las semifinales y espera con tranquilidad el cierre de la fase regular para conocer a su próximo rival. El equipo mantiene firme su objetivo de avanzar en la competencia y pelear por el ascenso.

Finalmente, en la Tercera División, CUCU de Concepción del Uruguay disputó su última presentación en la categoría, cayendo como local ante Atlético Brown de San Vicente por 42-22. El equipo uruguayense cerró así su participación en la última edición de esta división, que será reestructurada para la próxima temporada. Aunque el resultado no fue favorable, CUCU cierra una etapa histórica en la Tercera División, con la mirada puesta en un futuro prometedor y nuevos objetivos para el rugby regional.

Tercera fecha

Este domingo, desde las 11, Gualeguaychú será el escenario de una jornada única y emocionante con la disputa de la tercera fecha del Torneo Provincial de Rugby Femenino. El predio de Parada del Central Entrerriano será el orgulloso anfitrión de este esperado evento, brindando su cálida bienvenida a todos los equipos y espectadores para vivir una jornada llena de rugby y emoción.