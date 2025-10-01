Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato modificó su característica, obtuvo el mismo resultado

Patronato pasó, de ser uno de los equipo más goleadores, al más sólido de la Primera Nacional. Con esta fórmula sumó el mismo puntaje que en la primera rueda.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

1 de octubre 2025 · 09:03hs
Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

Prensa Patronato

Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

Un equipo, distintas características, el mismo resultado. Esa es la síntesis del camino que transita Patronato en la fase regular de la temporada 2025 de la Primera Nacional que está llegando a su fin. Las variantes en el juego le permitió alcanzar el objetivo de clasificar al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Entre los equipos más goleadores de la Primera Nacional

En el primer semestre del año el elenco de barrio Villa Sarmiento totalizó 24 puntos, producto de 6 victoria, 6 empate y 5 derrotas. El poderío ofensivo fue la principal virtud del Santo en la primera rueda del certamen. En ese tramo los dirigidos por Gabriel Gómez se transformaron en el segundo equipo más goleador de la Zona A con 21 tantos, siendo superado por Racing de Córdoba, quien anotó 22 tantos.

julio barraza, el arbitro que se despedira con patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

adrian bruffal sera el proximo presidente de patronato

Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

Los delanteros del representante entrerriano marcaron claras diferencias en ese tramo del torneo. Alan Bonansea encabezó en varias jornada la tabla de artilleros. En las primera mitad del certamen el Tanque convirtió 8 conquistas.

Alan Bonansea Patronato.jpg
El delantero de Patronato Alan Bonansea tuvo mayor contacto con la red en la primera rueda del certamen.

El delantero de Patronato Alan Bonansea tuvo mayor contacto con la red en la primera rueda del certamen.

El atacante nacido en Villa Constitución inició el año formando dupla ofensiva junto a Julián Marcioni. El rosarino exhibió su capacidad goleadora al inflar la red en seis ocasiones.

Luego ingresó al 11 inicial Federico Castro, provocando el retroceso a la zona media de Marcioni. El ex-Independiente Rivadavia aportó en la primera mitad del año 5 tantos, todos ellos en la capital entrerriana.

Nota relacionada: Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

De esta manera, los tres delanteros anotaron 19 de los 21 goles que Patronato celebró en la primera rueda. El marcador de punta derecho de Los Andes Agustín Bellone, en contra de su propia valla, y Gabriel Díaz, convirtieron las restantes dos conquistas.

Patronato infló la red adversaria en 12 de los 17 encuentros de la primera mitad de la fase regular. Ganó dos encuentros por dos tantos de distancia y goleó en una oportunidad. Además protagonizó cuatro juego con empate con goles y se hizo presente en la red en dos de los cinco cotejos donde fue derrotado.

El aspecto que preocupó en el primer semestre fue la fragilidad defensiva. En este punto Patronato recibió 18 goles en las primeras 17 fechas y conservó el cero en su propio arco en cuatro oportunidades (en los empate con marcador cerrado en el Grella ante Gimnasia y Tiro de Salta y Deportivo Madryn, en el ajustado triunfo ante Arsenal, en Sarandí, y en la categórica victoria por 3 a 0 ante Ferro).

El retoque de Patronato

Las estadísticas grafican una marcada diferencia en el juego que exhibió Patronato en la segunda rueda. En este sentido el Rojinegro bajó radicalmente su poderío ofensivo al anotar 9 goles en 16 juegos. En la mitad de los juegos que disputó no pudo entonar el grito sagrado.

Estos datos impactaron drásticamente en los artilleros, a quien se le mojó la pólvora. Bonansea, quien convirtió tres tantos, registra 826 minutos sin celebrar una anotación de su autoría. Por su parte, Castro, que convirtió en dos oportunidades, lleva 537’ sin convertir. Mientras que Marcioni, quien no tuvo contacto con la red, acumula 1.459 minutos sin aportar un gol a la campaña del Santo.

En este contexto otros futbolistas cumplieron con la faceta goleadora. Ian Escobar aseguró el triunfo de Patronato sobre Tristán Suárez por 2 a 0 en barrio Villa Sarmiento. Santiago Bellatti, Valentín Pereyra y Juan Pablo Barinaga tuvieron su bautismo en la red. El marcador central decretó la victoria por 1 a 0 ante Deportivo Maipú de Mendoza. Pereyra, por su parte, anotó en el éxito por 1 a 0 ante Arsenal. Mientras que Bari se hizo presente en el marcador gracias a una gran ejecución de tiro libre ante Quilmes.

El Pueblo Rojinegro padeció la merma ofensiva del equipo dirigido por Gabriel Gómez. Esta falencia fue suplantada por la solidez defensiva que adquirió Patronato en la segunda mitad. En este punto se transformó en el equipo que menos tantos recibió en la zona A con 7 anotaciones en contra. A su vez conservó la valla invicta en 11 jornadas. En este punto fue determinante la presencia de Alan Sosa. El arquero, que arribó en al capital entrerriana en el último mercado de pases procedente desde Tigre, le aportó presencia, personalidad y voz de mando al equipo. Además, con sus maniobra colaboró para que Patronato asegurara los tres puntos en juegos donde abrió el marcador.

Alan Sosa Patronato
Alan Sosa, figura en varios encuentros que disput&oacute; Patronato.&nbsp;

Alan Sosa, figura en varios encuentros que disputó Patronato.

Un equipo sólido que quiere dar batalla en el reducido

Esta nueva característica de juego le permitió a Patronato cosechar, en 16 fechas, el mismo puntaje que había obtenido en los primeros 17 capítulos de la temporada. Al igual que en la rueda inicial celebró seis victorias, pero en esta oportunidad cinco juegos los conquistó por la mínima diferencia. Además empató seis juegos, de los cuales recibió anotaciones en una presentación, y sufrió cuatro derrotas.

El Rojinegro encontró en la solidez defensiva la herramienta necesaria para suplir la alarmante pérdida de peso ofensivo. Esto le permitió exhibir el traje de aspirante al segundo ascenso a la elite del fútbol argentino. ¿Le alcanzará para dar batalla en los playoff?.

Patronato goleadores Alan Bonansea
Noticias relacionadas
gabriel gomez, enojado con plateistas de patronato

Gabriel Gómez, enojado con plateistas de Patronato

¿que le falta a patronato para clasificar a la copa argentina?

¿Qué le falta a Patronato para clasificar a la Copa Argentina?

antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

Ver comentarios

Lo último

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Ultimo Momento
Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Policiales
Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

La provincia
Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Dejanos tu comentario