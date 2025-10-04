Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná.

Tras su paso por Santa Fe, Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná y convocó a militantes libertarios para una caminata y acto en la costanera.

Tras su paso por Santa Fe, el presidente Javier Milei se trasladó hacia Paraná, donde fue recibido con un abrazo por el gobernador Rogelio Frigerio . La visita marca un momento clave, ya que ambos líderes sellaron un frente electoral de cara a los comicios del domingo 26.

La agenda del presidente Javier Milei, en Entre Ríos, comenzó con una reunión institucional con el gobernador Rogelio Frigerio, en el marco de la visita oficial del mandatario a la provincia.

El encuentro se desarrolló en un clima de diálogo y coordinación de políticas. Tanto el gobernador como el presidente coincidieron en la importancia del trabajo conjunto entre Nación y Provincia para ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso y poner fin a las prácticas de corrupción que marcaron las últimas décadas.

Principales temas abordados

* El déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, que requiere soluciones estructurales y coordinación con Nación.

* La infraestructura vial, con foco en los avances de los trabajos en las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la ruta nacional 14, clave para el transporte de la producción regional.

* La actualización de la tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de Entre Ríos en defensa de sus recursos energéticos.

* El financiamiento de obras de infraestructura con fondos de los organismos multilaterales.

Frigerio y Milei coincidieron en que el esfuerzo que están llevando adelante los argentinos y los entrerrianos es la base para construir un futuro distinto, con transparencia, responsabilidad fiscal y desarrollo productivo.