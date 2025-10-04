Uno Entre Rios | La Provincia | multitud

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

En la tarde de este sábado, el presidente Javier Milei realizó un acto ante una multitud en la costanera de la ciudad de Paraná.

4 de octubre 2025 · 19:02hs
Ante una multitud

Prensa LLA Entre Ríos

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná.

En medio de un fuerte operativo de seguridad y varios minutos después de lo pautado, el presidente Javier Milei recorrió la costanera baja de la ciudad de Paraná. Entre una multitud, el mandatario nacional recorrió en una camioneta algunos metros, rodeado de efectivos policiales, que intentaron mantener distantes a los militantes que al grito de “presidente, presidente…” buscaban acercarse lo más posible y obtener alguna foto.

A las 18.43, Milei bajó del vehículo que lo trasladó y saludó a los presentes que vitoreaban “Milei, querido, el pueblo está contigo”. Tiempo después, con un altavoz se dirigió a la militancia y dirigió algunas palabras. Un rato más tarde, apareció Rogelio Frigerio quien los saludó y lo hizo también con Karina Milei.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

shell volvio a aumentar los combustibles en parana: los nuevos valores

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

LEER MÁS: Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

“Dejamos de ser un país de bárbaros para en algunos años ser potencia mundial. Ahora es hora de estar con nuestros candidatos y el gobernador Frigerio”, manifestó el primer mandatario nacional.

Y amplió: “Estamos a mitad de camino, por eso les digo que esta vez no aflojen, no tiremos a la basura este esfuerzo. Sé que la estamos pasando mal, pero estamos cada vez mejor porque no hay inflación, hay menos pobres. Por eso les pido que no aflojen porque o La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Y finalizó con el clásico “Viva la libertad carajo”.

Milei en Paraná 4

Más de la visita de Milei a Paraná

En la previa hubo momentos de tensión, cuando militantes de La Libertad Avanza estuvieron a metros de los manifestantes que se congregaron bajo la consigna “Malvenida a Milei”.

Los momentos tensos fueron rápidamente disuadidos por funcionarios policiales que rápidamente establecieron un vallado humano para separar los más posibles a la dos facciones.

En tanto que desde el mediodía se cortó el tránsito de todas las calles desde el Túnel Subfluvial hasta el lugar de hospedaje de Javier Milei, es decir, la avenida Circunvalación Gobernador Uranga y Laurencena hasta Cuesta de Izaguirre, en el club Rowing. Pero desde la Policía se aclaró que era hasta que llegue y pase la cápsula del presidente, luego se habilitaba el tránsito nuevamente.

multitud Javier Milei acto Paraná
Noticias relacionadas
Transportes escolares elevaron un nuevo pedido a las autoridades municipales de Paraná

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

parana: calle tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y canos rotos, imposible de transitar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Javier Milei estará este sábado en la ciudad de Paraná. 

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales.

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Ver comentarios

Lo último

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Ultimo Momento
Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Policiales
Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Ovación
Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Estudiantes ganó con autoridad y Rowing cayó como local

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Bautista Colombo: de San Jaime a Miami

Bautista Colombo: de San Jaime a Miami

La provincia
Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Dejanos tu comentario