Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná.

En la tarde de este sábado, el presidente Javier Milei realizó un acto ante una multitud en la costanera de la ciudad de Paraná.

En medio de un fuerte operativo de seguridad y varios minutos después de lo pautado, el presidente Javier Milei recorrió la costanera baja de la ciudad de Paraná. Entre una multitud, el mandatario nacional recorrió en una camioneta algunos metros, rodeado de efectivos policiales, que intentaron mantener distantes a los militantes que al grito de “presidente, presidente…” buscaban acercarse lo más posible y obtener alguna foto.

A las 18.43, Milei bajó del vehículo que lo trasladó y saludó a los presentes que vitoreaban “Milei, querido, el pueblo está contigo”. Tiempo después, con un altavoz se dirigió a la militancia y dirigió algunas palabras. Un rato más tarde, apareció Rogelio Frigerio quien los saludó y lo hizo también con Karina Milei.

“Dejamos de ser un país de bárbaros para en algunos años ser potencia mundial. Ahora es hora de estar con nuestros candidatos y el gobernador Frigerio”, manifestó el primer mandatario nacional.

Y amplió: “Estamos a mitad de camino, por eso les digo que esta vez no aflojen, no tiremos a la basura este esfuerzo. Sé que la estamos pasando mal, pero estamos cada vez mejor porque no hay inflación, hay menos pobres. Por eso les pido que no aflojen porque o La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Y finalizó con el clásico “Viva la libertad carajo”.

Milei en Paraná 4

Más de la visita de Milei a Paraná

En la previa hubo momentos de tensión, cuando militantes de La Libertad Avanza estuvieron a metros de los manifestantes que se congregaron bajo la consigna “Malvenida a Milei”.

Los momentos tensos fueron rápidamente disuadidos por funcionarios policiales que rápidamente establecieron un vallado humano para separar los más posibles a la dos facciones.

En tanto que desde el mediodía se cortó el tránsito de todas las calles desde el Túnel Subfluvial hasta el lugar de hospedaje de Javier Milei, es decir, la avenida Circunvalación Gobernador Uranga y Laurencena hasta Cuesta de Izaguirre, en el club Rowing. Pero desde la Policía se aclaró que era hasta que llegue y pase la cápsula del presidente, luego se habilitaba el tránsito nuevamente.