Gabriel Gómez, enojado con plateistas de Patronato

El DT del Rojinegro, Gabriel Gómez, no ocultó la bronca con un grupo de hinchas. “Que me vengan a esperar afuera”, disparó.

Patronato alcanzó el objetivo de clasificar al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Tocó la meta a una fecha del cierre de la fase regular. Sin embargo el entrenador Gabriel Gómez es resistido por algunos hinchas del Rojinegro.

Durante el desarrollo del empate que el Santo protagonizó el domingo en el estadio Grella ante Almagro un grupo de plateista insultó al DT del elenco de barrio Villa Sarmiento. El oriundo de la localidad bonaerense de Villa Ramallo reaccionó al responder a los simpatizantes del representante entrerriana.

El descargo de Gabriel Gómez

“Hay tres plateistas que me volvieron loco todo el año. Y llega hasta esta altura del año que me calenté. Estoy caliente con esos tres tipos”, explicó Gómez, en rueda de prensa.

Luego añadió: “El equipo hace un esfuerzo bárbaro. Y no es fácil clasificar una fecha antes. Y tengo que escuchar que puteen a los jugadores. La verdad, me cansé. Y si tienen huevo que me vengan a esperar acá afuera, se los digo acá a todos. Si tienen algún problema conmigo saben donde pueden encontrarme”, desafío.

“No tengo ningún problema con nadie. pero sinceramente, me cansé. Yo puedo hablar, dar explicaciones. Nadie le va a decir que jugamos bien, pero que te insulten tres tipos y uno de ellos me insultó todo el año. Es una falta de respeto a la familia y a los jugadores. Si tienen algún problema conmigo, sí saben dónde me encuentro”, reafirmó.

"Ustedes dirán que no puedo entrar en esto. Y tal vez tengan razón, pero llega una altura de año que ya me rompe las bolas. El equipo hace un esfuerzo bárbaro. Fijate que los chicos no festejaron la clasificación. Ahí te das cuenta que el equipo quiere más. Y los que están cerca saben el esfuerzo que hacemos todos. Entonces, la verdad, no tendría que hablar de esos tres tipos que están ahí. Porque no sé cuánto pueden saber de fútbol", profundizó.

La clasificación al Reducido

Por otro lado, Gómez no ocultó las sensaciones encontradas que generó el acceso a la siguiente instancia en un juego donde Patronato estuvo por debajo de su mejor versión.

"Es difícil de analizar el momento. Por un lado estoy contento porqué se cumplió un objetivo muy importante una fecha antes de terminar el campeonato. Por otro lado no hicimos un buen partido. Entonces se mezclan las sensaciones, pero clasificar en esta categoría no es fácil y hay que darle ese valor", resaltó.

Al momento de analizar el empate ante Almagro, dijo: “arrancamos bien los primeros 10, 15 minutos, después nos superaron. En el segundo tiempo mejoramos un poquito, pero no tuvimos profundidad, no creamos situaciones de gol, y estuvimos más cerca de perderlo por las situaciones de gol de transiciones que tuvo Almagro”, reconoció.

Siguiendo con el diagnóstico del juego ante el Tricolor, acotó: “Se juntan un montón de cosas. Almagro es un rival duro que venía a pelear la posición del descenso, que no es fácil, y además no tuvimos un buen partido. Hubo una serie de cosas que hay que volver a verlo para ser más objetivos, pero hay que ser realistas y no hicimos un buen partido. Se sumó un punto muy importante para lograr un objetivo que teníamos que clasificar”, valoró.

Luego detalló los aspectos negativos que exhibió Patronato ante el elenco de la localidad bonaerense de José Ingenieros: "No tuvimos un buen partido en la mayoría de los fundamentos, ofensivos y defensivos. No cumplimos con ninguna faceta del juego, porqué podés atacar organizado porque te hacés dueño del partido o defender organizado y salir en transición, y no hicimos ninguna de las dos cosas", lamentó.

Confía en el potencial de Patronato

Los dos puntos que resignó el Rojinegro lo privó de saltar al tercer escalón de las posiciones de la Zona A. "Los jugadores tienen un premio económico muy importante por salir terceros o cuartos. Ellos ahora no pueden disfrutar de algo que cuando vos empezabas el año no estaba fácil", relató Gómez.

Cuando fue consultado si Patronato llega como quiere al reducido o como puede, respondió: “Saquemos los partidos. Si es de acuerdo a lo realizado ante San Miguel o el otro partido de local, estaríamos bien. El rendimiento ante Almagro no fue bueno. Pero el reducido es otro campeonato”, aseveró.

Siguiendo en la misma línea, añadió: “Somos un equipo que ha crecido muchísimo, que cuando estamos bien le podemos ganar a cualquiera, y cuando hacemos un partido como el de jugamos ante Almagro, también podemos perder con cualquiera. Asimismo le tengo fe al equipo en el Reducido. Cuando juega con los rivales difíciles el equipo da siempre un plus”, respaldó.