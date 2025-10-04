Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

A la rotura de un caño de agua se sumó que se taparon las cloacas del barrio vecino, los líquidos corren por calle Tibiletti de Paraná desde hace días y el 147 no da respuesta

4 de octubre 2025 · 08:59hs
Vecinos de barrio Vicoer 46 Viviendas, de calle Tibiletti, entre Soldado Bordón y Doctor Martínez de Paraná, aseguran que desde hace varios días se comunican insistentemente a la línea municipal de reclamos 147 y a los contactos de la dirección de Obras sanitarias, ya que además de rotura de un caño de agua a metros del barrio se taparon las cloacas (del barrio de Iapv que está sobre calle Bordón) a pocos metros de las vías del ferrocarril y los líquidos corren por la calle principal de ingreso.

Según indicaron a UNO los vecinos, calle Gobernador Tibiletti es, en rigor de verdad, la única entrada al barrio, ya que calle Doctor Martínez, la otra opción, con salida a calle Miguel David, está completamente deteriorada.

Llamaron insistentemente al 147 para que se gestione con urgencia la presencia del camión desobstructor, pero una de las operarias les contestó: "Por más que llamen todos juntos, el reclamo es uno y no garantiza nada", aseguran. Mientras tanto, no sólo que la situación atenta contra la calidad de vida de las familias de la zona, también con la posibilidad de cumplir con sus obligaciones ya que, si se concreta el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y llueve en la capital entrerriana este domingo, es muy probable que los vecinos queden aislados.

Además, muchas de las personas de movilizan en motos, bicicletas o incluso caminando. En estos momentos el riesgo de caer de los rodados es alto y además, circular por la arteria contaminada es algo que preocupa a los vecinos de la zona.

Desde la comisión vecinal Rieles del Este reclamaron respuestas por parte de la municipalidad de Paraná y las áreas correspondientes.

