Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

El gobierno provincial confirmó la destitución del ex sargento Juan Carlos Lazcano por sustraer materiales de una obra mientras estaba de servicio.

3 de octubre 2025 · 07:08hs
Foto: villaclaraentrerios.blogspot.com
Un policía fue destituido por llevarse materiales de una obra en construcción.

El gobierno provincial confirmó la destitución por cesantía del ex sargento de la Policía Juan Carlos Lazcano, luego de comprobarse -en el marco de una investigación sumaria iniciada en 2023- que sustrajo materiales para la construcción de una obra. El hecho ocurrió en 2023 en la zona de Pueblo Cazés, en el departamento Colón. La decisión fue refrendada mediante el decreto N° 2.415.

La destitución de Lazcano se concretó el año pasado y el 5 de septiembre pasado la medida quedó firme, ya que le rechazaron un recurso de apelación jerárquica. Según registró UNO, el hecho que se le endilgó fue que "encontrándose de guardia se presentó uniformado en el móvil policial en una obra en construcción, cargando en el mismo mallas simas; posteriormente, encontrándose de guardia, transportó en la camioneta del padre otras mallas simas desde la misma obra, las que dejó en dependencia policial a su cargo".

Los elementos fueron observados por otros funcionarios policiales que relevaban o eran relevados por Lazcano a los que, de acuerdo al decreto de cesantía, "le manifestó que se los había donado el jefe de comuna, (Roberto) Bondaz, siendo este último quien negó lo reatado por Lazcano". Por ello, se entendió que la conducta del sargento violentó los deberes y obligaciones que pesan sobre todos los integrantes de la fuerza, que los conmina a ser activo y celoso en el desempeño de los deberes a cargo.

Pueblo Cazes

"Quedó comprobado que hizo uso indebido del uniforme y del móvil policial en el que transportó elementos de construcción, sin autorización y en horas de la noche, las que dejó en la dependencia policial que se encontraba bajo su responsabilidad, teniendo el deber de ser siempre custodia de los bienes de las personas, preceptos que fueron totalmente quebrantados por el sumariado por su accionar, afectando el prestigio de la Institución Policial ante las personas civiles", concluyó la resolución en su contra.

No conforme con la medida, Lazcano presentó un recurso de apelación jerárquica en el que negó la comisión y responsabilidad de los hechos investigados, alegando que las testimoniales realizadas en el sumario "se basan en meras habladurías, sin que exista ninguna prueba que acredite un nexo causal concreto". Además, cuestionó la sanción de cesantía por cuanto consideró que violó el principio de inocencia, debido a que aún no existe sentencia penal firme que declare su culpabilidad. De hecho, la Fiscalía de Colón archivó la causa tras entender la acción como de menor relevancia.

Al resolver, el Consejo de Disciplina Policial señaló que "la conducta puesta de manifiesto por el encausado se erige en contraposición a los lineamientos institucionales vigentes, conforme la prueba colectada y testimonios recibidos, que dan cuenta de una conducta irregular al traspasar elementos de dudosa procedencia a las instalaciones de la dependencia policial y a su domicilio, los que luego fueron secuestrados en los allanamiento realizados en su propiedad, ante las faltantes de esos elementos de la obra de Fadel S.A., considerando además que se acreditó la violación de los deberes y obligaciones que pesan sobre los integrantes de la fuerza por cuanto se comprobó un uso indebido del uniforme y del móvil policial en el que transportó elementos de construcción, sin autorización y en horas de la noche, los que dejó en la dependencia policial que se encontraba bajo su responsabilidad, teniendo el deber de ser custodio de los bienes de las personas".

"Ha quedado suficientemente acreditada la falta endilgada, lo que determina la aplicación de la sanción de cesantía de conformidad con las referidas previsiones del régimen disciplinario policial, sin que sean suficientes a fin de revertir la sanción aplicada, las manifestaciones vertidas por el recurrente en torno a que no se lo ha juzgado judicialmente por los hechos imputados en esta sede administrativa, resultando el acto sancionatorio impugnado válido, legitimo, ajustado a la normativa vigente y debidamente fundado, sin afectar las garantías constitucionales y/o convencionales del administrado", dictaminó el decreto que confirmó la cesantía del exfuncionario policial.

Pueblo Cazes comisario

Pruebas

Entre los elementos probatorios en su contra, se mencionaron las entrevistas al sereno a uno de los albañiles de la obra, quienes expresaron que Lazcano se apersonó en el lugar en enero de 2023 y solicitó si le podían dar alambre blando para atar una mica del móvil. “Yo me voy a llevar una total nadie se va a dar cuenta”, habría dicho, según el relato de los testigos. De modo que procedió a doblar una malla sima y a cargarla en el patrullero, llevándose además tres bolsas de clavos de distintas medidas.

Los trabajadores también contaron que en otra oportunidad se presentó y comentó que necesitaba cemento, pero no retiró ninguna de las bolsas. Finalmente, el 22 de enero de ese año, fue observado a las 00:30 horas, ingresando a la Comisaría en una camioneta, llevando en la caja mallas simas.

Tras ser denunciado, la Justicia allanó su domicilio en el marco de la causa caratulada "Hurto en perjuicio de Fadel SA s/ actuaciones de oficio". Allí secuestraron mallas simas y bolsas de clavos.

