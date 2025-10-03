Uno Entre Rios | La Provincia | Ciencias Forenses

Se viene el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

El Congreso Internacional de Ciencias Forenses se realizará del 15 al 17 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná

3 de octubre 2025 · 12:06hs
El comisario mayor Ricardo Galliussi, licenciado en Accidentología Vial y director de la Dirección General de Policía Científica dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la segunda edición del único Congreso Internacional de Ciencias Forenses del país, que se desarrollará del 15 al 17 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

"Las personas que participen de este encuentro van a tener una variada oferta de información. Desde balística pasando por documentología y accidentología vial. Pero, al ser un Congreso de Ciencias Forenses, vamos a ahondar en la inteligencia artificial, dictámenes, estudios cromatográficos y de narcomenudeo", explicó el comisario mayor a UNO.

En ese sentido, señaló que, en el caso del narcotráfico, hay investigaciones que tienen que ver con los análisis químicos forenses, las estadísticas y formas de imputar a quienes están involucrados en esos crímenes. Además se hablará sobre una investigación realizada dentro de la Dirección General de Policía Científica respecto a la Accidentología vial.

"Somos precursores en muchas investigaciones y la verdad que las publicaciones científicas tienen que empezar a surgir desde nuestra policía para dar a conocer todo lo que hemos creado en estos últimos años", precisó el Comisario.

Disertantes en el Congreso

El año pasado se llevó a cabo la primera edición y fue muy exitosa para el sector. Este año se esperan condiciones similares o mejores con respecto a la asistencia al público: "Nos van a visitar personas de todo el país, de países limítrofes, de Europa, ya que tenemos disertantes de España, Chile, Ecuador, Uruguay y Suecia, y otros con una trayectoria impresionante de nuestro país", comentó el comisario y agregó que, en esta oportunidad, se podrá presenciar además la Primera Conferencia Federal de Policía Científica y Criminalística dentro del congreso. Será el 16 de octubre y habrá disertantes de la provincia de Córdoba, San Juan y Salta. Entre los disertantes, estará el juez federal, Leandro Ríos y una capacitación del licenciado Romero, especialista en Inteligencia Artificial, vinculada especialmente con dictámenes periciales.

Para más información sobre cronogramas e inscripción ingresar al sitio web oficial del Congreso.

