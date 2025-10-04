Patronato visita a Ferro con intenciones de escalar posiciones

Por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, Patronato y Ferro se enfrentarán desde las 15.30 con el arbitraje de Julio Barraza.

Este sábado, desde las 15:30, Patronato visitará a Ferro Carril Oeste en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, con la ilusión de cerrar de la mejor manera su camino hacia el Reducido. Transmitirá TyC Sport Play y La Red Paraná 88.7.

El encuentro tendrá un condimento especial: será la despedida de Julio Barraza como árbitro profesional. El colegiado dirigirá su último partido en Caballito y estará acompañado por Diego Romero y Francisco Gugliota como asistentes, mientras que Guido Mascheroni oficiará de cuarto árbitro.

El elenco paranaense llega con 46 unidades y actualmente ocupa puestos de clasificación, aunque todavía tiene margen para escalar en la tabla. En caso de ganar hoy y recibir la ayuda de algunos resultados ajenos, podría culminar tercero en la Zona A, lo que significaría una ventaja deportiva importante de cara a la próxima instancia. Para lograrlo, necesita vencer a Ferro y esperar que no consigan los tres puntos Tristan Suárez, San Miguel y Gimnasia y Tiro de Salta.

El premio consuelo, en caso de no poder dar ese salto, también es valioso: con un empate en la última jornada aseguraría su clasificación a la Copa Argentina 2026, certamen que Patrón disputó por última vez en 2023.

El entrenador Gabriel Gómez encara este compromiso con una disyuntiva que puede ser determinante. Gonzalo Asís es el único futbolista al límite de amonestaciones y, si recibe una tarjeta amarilla, quedará automáticamente suspendido para el debut en el Reducido. Por eso, no sería extraño que el DT decida preservarlo y modificar el esquema defensivo, con alternativas como Valentín Pereyra o el corrimiento de Maxi Rueda al lateral derecho. La decisión final se conocerá sobre la hora, pero está claro que el cuerpo técnico piensa no solo en Ferro, sino también en lo que vendrá inmediatamente después.

El historial en Caballito sonríe ampliamente al Rojinegro: en seis presentaciones, acumula tres triunfos y tres empates, sin derrotas en ese reducto. El último antecedente fue en abril de 2024, con un empate 1-1 gracias a un golazo del Pitu González.

Patronato buscará prolongar su buen historial en Caballito y cerrar la etapa regular con un triunfo que lo acerque al sueño de volver a ser protagonista en el fútbol argentino.

Los convocados de Patronato

Probable formación de Ferro Carril

Fernando Monetti; Rodrigo Ayala, Franco Meritello, Patricio Boolsen, Nazareno Kihm, Francisco Cuzzani, Gerónimo Tomasetti, Gino Olguín, Julian Cosi, Franco García y Lautaro Parisi. DT: Sergio Rondina.

Probable formación de Patronato

Alan Sosa; Ian Escobar, Santiago Bellatti, Gabriel Díaz y Gonzalo Asís o Maxi Rueda; Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Valentín Pereyra o Maxi Rueda y Julián Marcioni; Alan Bonansea y Federico Castro. DT: Gabriel Gómez.

Hora y TV: 15.30 (TyC Sport Play).

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Ingeniero Ricardo Etcheverri

Todos juegan a la misma hora

Con un descenso y diferentes posiciones en el Reducido en juego, juegan todos a partir de las 15.30: Almagro-Güemes, San Miguel-San Martín de Tucumán, Quilmes-Tristan Suárez, Racing de Córdoba-Gimnasia y Tiro, Atlanta-Deportivo Maipú, Colegiales-Deportivo Madryn y Arsenal de Sarandí-Alvarado.