En Diamante los entrerrianos se destacan

La octava fecha del año en Diamante dejó buenos trabajos para Leo Bonnin, Nadia Cutro y Toio Ballay. En la general manda el puntano Miguel Baldoni.

4 de octubre 2025 · 21:44hs
Un positivo sábado cerró el uruguayense Leandro Bonnin por los caminos entrerrianos.

Los absolutamente inéditos y desconocidos caminos de Diamante, Valle María y sus alrededores, están siendo los protagonistas de una nueva fecha de la presente temporada del Campeonato Argentino de Rally, algo que es aprovechado por los pilotos entrerrianos, y está dando buenos resultados.

Miguel Baldoni
Miguel Baldoni con el Skoda manda en Diamante.

Pues en primer término cabe destacar que, para esta octava fecha del año, la categoría más importante de rally en el país apostó a un nuevo desafío para el “Rally de Entre Ríos”, con nuevos lugares como sede del evento, lo que también se traduce en nuevos sectores en los que desempeñar la carrera, y con la correspondiente incertidumbre que esto genera. Sin embargo, todo esto no aplica para los competidores entrerrianos, ya conocedores de la zona, y que se hicieron presentes en buen número para dar pelea a los mejores de la Argentina.

Argentina le ganó a Italia y terminó con puntaje perfecto.

De esta manera, ayer se llevaron a cabo siete pruebas especiales, todas comprendidas entre las dos localidades que le dan nombre a esta carrera: Diamante y Valle María, aunque también se ha llegado muy cerca del ejido de la comuna de Aldea Protestante, que ya tuvo su protagonismo en la jornada del viernes con el shakedown.

Con todo este marco, de los trece pilotos entrerrianos anotados para la fecha, finalmente solo cuatro lo hacen de manera válida por el campeonato argentino y, por lo tanto, vale detallar cómo está siendo su participación hasta el momento.

Leo Bonnin se destaca en la general

En primer lugar, lo más destacado es lo de Leandro Bonnín. El ya experimentado piloto uruguayense, que corre con su Citroën C3 de especificación FIA Rally2, está en plena disputa por el clasificador general de la competencia: marcha tercero, a solo 12,7 segundos del líder, Miguel Baldoni (Skoda).

Por otra parte, Nadia Cutro (Toyota), Victorio Ballay (Citroën) y Mariano Terraza (VW) desandan esta cita en la clase RC-MR (para autos Maxi Rally). Allí, la más encumbrada es la Gurisa, que se ubica tercera pero es seguida de cerca por el propio Toio, que está cuarto. En el caso de Terraza, lamentablemente, debió abandonar en la tarde sabatina.

Así entonces, y con la posibilidad latente de que se produzcan lluvias, hoy se disputa la segunda y última etapa. Allí, el recorrido está compuesto por cinco pruebas especiales, con arranque en Complejo La Chacra–Comisaría Ejido (18,65 km.) a las 8.18, seguido por Acceso Balneario–Valle María (8,60 km.). Luego de la asistencia, se realizará una segunda pasada en los mismos tramos, siendo el último en formato de Power Stage, otorgando puntos extras.

Sin embargo, el recorrido de la fecha se completará con el Súper Especial Camping Valle de la Ensenada, de 3,55 kilómetros, a las 13.

Producción periodística: Lisandro Trucco

Diamante Leo Bonnin Valle María Toio Ballay
