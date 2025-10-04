Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner cayó al 33° lugar en la clasificación. Agustín Canapino fue demoledor al lograr la pole. Nicolás Bonelli, la sorpresa en San Nicolás.

4 de octubre 2025 · 17:37hs
El piloto de Paraná no logra revertir un año que le viene siendo cuesta arriba.

El piloto de Paraná no logra revertir un año que le viene siendo cuesta arriba.

Una clasificación complicada tuvo Mariano Werner en San Nicolás, escenario de la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El piloto de Paraná quedó en el 33° lugar con el Ford Mustang, mientras que la pole position quedó en manos de Agustín Canapino.

Mariano Werner
Mariano Werner quedó retrasado.

Mariano Werner quedó retrasado.

Werner, que había sido el más rápido de los entrenamientos, le sacaron la vuelta rápida cuando había marcado el segundo mejor tiempo clasificatorio. La determinación de los comisarios deportivos se debió a que Mariano tocó un cono delimitador en la última parte del circuito.

Mariano Werner con el uno bien grande en Paraná.

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Mariano Werner junto a sus hijos.

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

Tras un nuevo intento, ya con cubiertas gastadas, apenas pudo llegar al 33° lugar. “Está bien sacado el tiempo, no hay nada para decir. Después apareció una falla rara…”, contó Werner.

Agustín Canapino con el uno en San Nicolás

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación. El piloto del Canning Motorsport sumó su 14ª pole position y batió el récord de vuelta en el Autódromo Juan María Traverso. Lo sorprendente de su actuación fue que solo dio una vuelta y superó por cuatro décimas a su inmediato perseguidor.

“La vuelta fue perfecta, el auto está perfecto, no puedo pedir más. Nos salió todo redondito, aunque el fin de semana recién comienza. Le agradezco a todo el equipo por este inicio”, dijo el poleman de la jornada.

El Titán venció el récord que poseía Mariano Werner desde 2021. El tetracampeón de TC estableció un tiempo de 1’25”779/1000, batiendo por 456/1000 la marca previa del Zorro de Paraná. Por si fuera poco, es la quinta pole position del arrecifeño en 10 clasificaciones. Y la tercera en las últimas cuatro disputadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1974564065935868302&partner=&hide_thread=false

El cordobés Facundo Chapur (Torino) se metió en segundo lugar a 471/1000 del poleman. “Felicito al equipo. Siempre es difícil balancear al Torino, pero cuando lo hacemos logramos estas cosas. Superamos la ida de cola que teníamos en los entrenamientos, así que estamos optimistas de cara a lo que pueda suceder mañana”, dijo el cordobés.

La tercera posición la ocupó Matías Rossi (Toyota) a 638/1000. “El auto está muy bien, el balance es el correcto y nuestro punto flaco es el frenaje. Estamos pendientes del clima, porque mañana puede haber sorpresa”, dijo el piloto de Del Viso.

Gran cuarto lugar para el uruguayense Nicolás Bonelli (Mustang) a 649/1000. “Fue una buena vuelta, hicimos varios cambios para la clasificación que nos dieron resultado. Me faltó un poquito mejorar, en la última curva, sino hubiese sido un mejor resultado”, sostuvo Nico.

Quinto quedó Julián Santero (Ford) a 689/1000, sexto Otto Fritzler (Toyota) a 717/1000, Santiago Mangoni (Camaro) a 751/1000, Germán Todino (Mustang) a 762/1000, Marcelo Agrelo (Toyota) a 782/1000 y Jeremías Olmedo (Mustang) a 800/1000. El paranaense Agustín Martínez (Mustang) quedó 25°.

Este domingo, con anuncio de lluvias, desde las 10.10 se correrán las tres series, mientras que la carrera final se pondrá en marcha a las 13.30 a 25 vueltas o 50 minutos.

Mariano Werner San Nicolás Paraná
Noticias relacionadas
Todo listo para la salida a pista de las TC Pick Up desde este sábado en el autódromo de Paraná.

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Patronato y Ferro se enfrentan en Caballito

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

El argentino estuvo a muy poco de meterse en Q2 durante la clasificación en Singapur.

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica.

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica

Ver comentarios

Lo último

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Ultimo Momento
Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Policiales
Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Ovación
Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Franco Colapinto largará desde la posición 16 en Singapur

Bautista Colombo: de San Jaime a Miami

Bautista Colombo: de San Jaime a Miami

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica

Los Pumas cerraron el Rugby Championship con una ajustada derrota ante Sudáfrica

La provincia
Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Javier Milei fue recibido por Rogelio Frigerio en Paraná

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Shell volvió a aumentar los combustibles en Paraná: los nuevos valores

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: piden extender a 20 años la antigüedad permitida de los vehículos para transporte escolar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

Paraná: calle Tibiletti, por agua de cloacas rebalsadas y caños rotos, imposible de transitar

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

Dejanos tu comentario