Mariano Werner tuvo una difícil clasificación en San Nicolás

Mariano Werner cayó al 33° lugar en la clasificación. Agustín Canapino fue demoledor al lograr la pole. Nicolás Bonelli, la sorpresa en San Nicolás.

El piloto de Paraná no logra revertir un año que le viene siendo cuesta arriba.

Una clasificación complicada tuvo Mariano Werner en San Nicolás, escenario de la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El piloto de Paraná quedó en el 33° lugar con el Ford Mustang, mientras que la pole position quedó en manos de Agustín Canapino.

Werner, que había sido el más rápido de los entrenamientos, le sacaron la vuelta rápida cuando había marcado el segundo mejor tiempo clasificatorio. La determinación de los comisarios deportivos se debió a que Mariano tocó un cono delimitador en la última parte del circuito.

Tras un nuevo intento, ya con cubiertas gastadas, apenas pudo llegar al 33° lugar. “Está bien sacado el tiempo, no hay nada para decir. Después apareció una falla rara…”, contó Werner.

Agustín Canapino con el uno en San Nicolás

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación. El piloto del Canning Motorsport sumó su 14ª pole position y batió el récord de vuelta en el Autódromo Juan María Traverso. Lo sorprendente de su actuación fue que solo dio una vuelta y superó por cuatro décimas a su inmediato perseguidor.

“La vuelta fue perfecta, el auto está perfecto, no puedo pedir más. Nos salió todo redondito, aunque el fin de semana recién comienza. Le agradezco a todo el equipo por este inicio”, dijo el poleman de la jornada.

El Titán venció el récord que poseía Mariano Werner desde 2021. El tetracampeón de TC estableció un tiempo de 1’25”779/1000, batiendo por 456/1000 la marca previa del Zorro de Paraná. Por si fuera poco, es la quinta pole position del arrecifeño en 10 clasificaciones. Y la tercera en las últimas cuatro disputadas.

El cordobés Facundo Chapur (Torino) se metió en segundo lugar a 471/1000 del poleman. “Felicito al equipo. Siempre es difícil balancear al Torino, pero cuando lo hacemos logramos estas cosas. Superamos la ida de cola que teníamos en los entrenamientos, así que estamos optimistas de cara a lo que pueda suceder mañana”, dijo el cordobés.

La tercera posición la ocupó Matías Rossi (Toyota) a 638/1000. “El auto está muy bien, el balance es el correcto y nuestro punto flaco es el frenaje. Estamos pendientes del clima, porque mañana puede haber sorpresa”, dijo el piloto de Del Viso.

Gran cuarto lugar para el uruguayense Nicolás Bonelli (Mustang) a 649/1000. “Fue una buena vuelta, hicimos varios cambios para la clasificación que nos dieron resultado. Me faltó un poquito mejorar, en la última curva, sino hubiese sido un mejor resultado”, sostuvo Nico.

Quinto quedó Julián Santero (Ford) a 689/1000, sexto Otto Fritzler (Toyota) a 717/1000, Santiago Mangoni (Camaro) a 751/1000, Germán Todino (Mustang) a 762/1000, Marcelo Agrelo (Toyota) a 782/1000 y Jeremías Olmedo (Mustang) a 800/1000. El paranaense Agustín Martínez (Mustang) quedó 25°.

Este domingo, con anuncio de lluvias, desde las 10.10 se correrán las tres series, mientras que la carrera final se pondrá en marcha a las 13.30 a 25 vueltas o 50 minutos.