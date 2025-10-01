Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

La visita de Patronato a Ferro marcará la despedida del bonaerense del arbitraje. El partido se disputará el sábado a las 15.30.

Patronato cerrará este sábado su participación en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 15.30 visitará a Ferro en el marco de la 34° fecha, Zona A. Este juego será arbitrado por Julio Barraza, quien tendrá su despedida en el referato.

El polémico juez, que viene de dirigir la victoria de Estudiantes de Buenos Aires sobre Colón de Santa Fe por 1 a 0, estará secundado por los asistentes Diego Romero y Francisco Gugliota. El cuarto árbitro será. Guido Mascheroni.

Malos antecedentes con Patronato

Barraza, de 52 años, dirigió al Rojinegro en CInco ocasiones. Impartió justicia en juegos correspondiente a Primera División y Primera Nacional. En ese camino el elenco de barrio Villa Sarmiento ganó un juego y perdió los restantes cotejos.

El primer antecedente se escribió el 9 de abril de 2012 en la derrota que Patronato sufrió como local ante Almirante Brown, por 2 a 0. Se reencontró con Barraza seis años después. Fue el 20 de octubre de 2018 en el estadio de Lanús, donde el Granate se impuso por 2 a 0.

La temporada 2024 marcó el reencuentro del Rojinegro con el hombre de Negro. Estuvo presente el 18 de agosto, ocasión en la que Deportivo Maipú superó 3 a 1 al representante entrerriano. Luego, el 12 de octubre en la caída por 2 a 0 ante Arsenal, en territorio bonaerense.

El último contacto fue el 17 de agosto de 2025 en la victoria del Santo ante Arsenal por 1 a 0.

Programación de la 34° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Sábado

15.30 (TV): Arsenal – Alvarado

Árbitro: Diego Ceballos

15.30: Colegiales . Deportivo Madryn

Árbitro: Lucas Cavallero

15.30: Atlanta - Deportivo Maipú

Árbitro: Juan Pablo Loustau

15.30: Racing de Córdoba - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Adrián Franklin

15.30: Quilmes - Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Macheroni

15.30: San Miguel - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Javier Delbarba

15.30 (TV): Almagro - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Joaquín Gil

15.30: Ferro - Patronato

Árbitro: Julio Barraza

Lunes

20: All Boys - Los Andes

Árbitro: Jorge Broggi