Patronato cerrará este sábado su participación en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 15.30 visitará a Ferro en el marco de la 34° fecha, Zona A. Este juego será arbitrado por Julio Barraza, quien tendrá su despedida en el referato.
Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato
La visita de Patronato a Ferro marcará la despedida del bonaerense del arbitraje. El partido se disputará el sábado a las 15.30.
El polémico juez, que viene de dirigir la victoria de Estudiantes de Buenos Aires sobre Colón de Santa Fe por 1 a 0, estará secundado por los asistentes Diego Romero y Francisco Gugliota. El cuarto árbitro será. Guido Mascheroni.
Malos antecedentes con Patronato
Barraza, de 52 años, dirigió al Rojinegro en CInco ocasiones. Impartió justicia en juegos correspondiente a Primera División y Primera Nacional. En ese camino el elenco de barrio Villa Sarmiento ganó un juego y perdió los restantes cotejos.
El primer antecedente se escribió el 9 de abril de 2012 en la derrota que Patronato sufrió como local ante Almirante Brown, por 2 a 0. Se reencontró con Barraza seis años después. Fue el 20 de octubre de 2018 en el estadio de Lanús, donde el Granate se impuso por 2 a 0.
La temporada 2024 marcó el reencuentro del Rojinegro con el hombre de Negro. Estuvo presente el 18 de agosto, ocasión en la que Deportivo Maipú superó 3 a 1 al representante entrerriano. Luego, el 12 de octubre en la caída por 2 a 0 ante Arsenal, en territorio bonaerense.
El último contacto fue el 17 de agosto de 2025 en la victoria del Santo ante Arsenal por 1 a 0.
Programación de la 34° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Sábado
15.30 (TV): Arsenal – Alvarado
Árbitro: Diego Ceballos
15.30: Colegiales . Deportivo Madryn
Árbitro: Lucas Cavallero
15.30: Atlanta - Deportivo Maipú
Árbitro: Juan Pablo Loustau
15.30: Racing de Córdoba - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Adrián Franklin
15.30: Quilmes - Tristán Suárez
Árbitro: Maximiliano Macheroni
15.30: San Miguel - San Martín (Tucumán)
Árbitro: Javier Delbarba
15.30 (TV): Almagro - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Joaquín Gil
15.30: Ferro - Patronato
Árbitro: Julio Barraza
Lunes
20: All Boys - Los Andes
Árbitro: Jorge Broggi