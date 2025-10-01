Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

La visita de Patronato a Ferro marcará la despedida del bonaerense del arbitraje. El partido se disputará el sábado a las 15.30.

1 de octubre 2025 · 12:01hs
Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Patronato cerrará este sábado su participación en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 15.30 visitará a Ferro en el marco de la 34° fecha, Zona A. Este juego será arbitrado por Julio Barraza, quien tendrá su despedida en el referato.

El polémico juez, que viene de dirigir la victoria de Estudiantes de Buenos Aires sobre Colón de Santa Fe por 1 a 0, estará secundado por los asistentes Diego Romero y Francisco Gugliota. El cuarto árbitro será. Guido Mascheroni.

Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

Patronato modificó su característica, obtuvo el mismo resultado

adrian bruffal sera el proximo presidente de patronato

Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

Malos antecedentes con Patronato

Barraza, de 52 años, dirigió al Rojinegro en CInco ocasiones. Impartió justicia en juegos correspondiente a Primera División y Primera Nacional. En ese camino el elenco de barrio Villa Sarmiento ganó un juego y perdió los restantes cotejos.

El primer antecedente se escribió el 9 de abril de 2012 en la derrota que Patronato sufrió como local ante Almirante Brown, por 2 a 0. Se reencontró con Barraza seis años después. Fue el 20 de octubre de 2018 en el estadio de Lanús, donde el Granate se impuso por 2 a 0.

La temporada 2024 marcó el reencuentro del Rojinegro con el hombre de Negro. Estuvo presente el 18 de agosto, ocasión en la que Deportivo Maipú superó 3 a 1 al representante entrerriano. Luego, el 12 de octubre en la caída por 2 a 0 ante Arsenal, en territorio bonaerense.

El último contacto fue el 17 de agosto de 2025 en la victoria del Santo ante Arsenal por 1 a 0.

Programación de la 34° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Sábado

15.30 (TV): Arsenal – Alvarado

Árbitro: Diego Ceballos

15.30: Colegiales . Deportivo Madryn

Árbitro: Lucas Cavallero

15.30: Atlanta - Deportivo Maipú

Árbitro: Juan Pablo Loustau

15.30: Racing de Córdoba - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Adrián Franklin

15.30: Quilmes - Tristán Suárez

Árbitro: Maximiliano Macheroni

15.30: San Miguel - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Javier Delbarba

15.30 (TV): Almagro - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Joaquín Gil

15.30: Ferro - Patronato

Árbitro: Julio Barraza

Lunes

20: All Boys - Los Andes

Árbitro: Jorge Broggi

Patronato Ferro Primera Nacional
Noticias relacionadas
gabriel gomez, enojado con plateistas de patronato

Gabriel Gómez, enojado con plateistas de Patronato

¿que le falta a patronato para clasificar a la copa argentina?

¿Qué le falta a Patronato para clasificar a la Copa Argentina?

antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

Ver comentarios

Lo último

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Ultimo Momento
Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Policiales
Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

La provincia
Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Dejanos tu comentario