Patronato campeón: a dos años de una hazaña

El camino a la gloria del conjunto dirigido en ese momento Facundo Sava fue único porque, apremiado en la tabla de promedios y con el principal objetivo de evitar el descenso a la Primera Nacional que finalmente no consiguió, privilegió la Liga Profesional y disputó varios duelos de la Copa Argentina con suplentes. Aún así, eliminó a Deportivo Morón en 32avos de final; a Colón de Santa Fe en 16avos; y a Gimnasia de La Plata en octavos. En cuartos, su víctima fue River, al que dejó atrás por penales tras empatar 2 a 2; y en semifinales Boca, también por definición desde los 12 pasos y luego de una parda 1 a 1.

Los cinco partidos de Patronato en la Copa Argentina 2022: 32avos de final vs. Deportivo Morón: 2-0 en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe. 16avos de final vs. Colón: 1-1 y ganó por penales 3-2 en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. Octavos de final vs. Gimnasia de La Plata: 2-1 en Resistencia, Chaco. Cuartos de final vs. River: 2 a 2 y ganó por penales en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja. Semifinales vs. Boca: 1 a 1 y ganó por penales 4 a 2 en el estadio Bicentenario de San Juan. Final vs. Talleres: 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

El conjunto de la ciudad de Paraná tuvo el privilegio de levantar el nuevo trofeo diseñado y confeccionado a raíz del décimo aniversario de la Copa Argentina. Mide 50 centímetros, es de acero inoxidable y pesa 10 kilos. El mismo se modificará cada una década. El trofeo está en la sede del club y es mirado con gran orgullo por todos los hinchas de la entidad paranaense.

Cómo formó Patronato

Patronato formó ese partido con los siguientes nombres: Facundo Altamirano, Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Carlos Quintana, Lucas Kruspzky, Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro, Sebastián Medina, Marcelo Estigarribia y Jonathan Herrera.

Suplentes: Matías Mansilla, Juan Cruz Guasone, Leonel Mosevich, Francisco Álvarez, Lautaro Geminiani, Tiago Banega, Facundo Cobos, Matías Pardo, Jorge Valdez Chamorro, Justo Giani, Alexander Sosa y Axel Rodríguez. Entrenador: Facundo Sava.

En cuanto a la Copa Argentina, Boca es el club con más finales, con cuatro, igual que Rosario Central. El Xeneize es el máximo ganador de ese torneo, con marca 4-0 en finales, y River logró tres títulos.

Festejos solo de los hinchas de Patronato

En la jornada de este miércoles , los hinchas se reunirán en la sede central para festejar el cetro que tanto costó y que será siempre recordad. El club en la actualidad no goza de un gran presente ya que viene de zafar de la promoción ganando en el sur del país con un entrenador interino. Desde la dirigencia no hay un comunicado oficial de que si abrirán las puertas de club para los festejos y de tener algo organizado. Si harán menciones en redes sociales por el aniversario del cetro.