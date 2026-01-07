Patronato aseguró a una de sus promesas

Ignacio Giacinti firmó su primer contrato profesional. El delantero forma parte de la pretemporada que está realizando el plantel de Patronato.

Ignacio Giacinti es una de las grandes promesas del semillero de Patronato. El delantero fue una de las grandes figura del equipo de cuarta división que en la temporada 2025 se coronó campeón del campeonato de Juveniles de la Primera Nacional en Villa María, Córdoba.

El atacante, de 20 años, firmó su primer contrato profesional con la entidad de barrio Villa Sarmiento. El futbolista, que forma parte del semillero del Rojinegro desde 2018, estará ligado al Santo hasta el 31 de diciembre de 2028.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubPatronatoOf/status/2008693280238928267&partner=&hide_thread=false #FútbolProfesional | Primer contrato profesional para Ignacio Giacinti



El delantero de 20 años forma parte de la entidad rojinegra desde el año 2018 y selló este martes su vínculo con la institución hasta diciembre de 2028.



El paranaense viene de tener una destacada… pic.twitter.com/cUYUKTR6q7 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) January 7, 2026

Giacinti fue convocado por el entrenador Rubén Forestello para formar parte de los trabajos de pretemporada que está llevando adelante el elenco entrerriano de cara al inicio del Torneo de la Primera Nacional.

