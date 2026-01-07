Ignacio Giacinti es una de las grandes promesas del semillero de Patronato. El delantero fue una de las grandes figura del equipo de cuarta división que en la temporada 2025 se coronó campeón del campeonato de Juveniles de la Primera Nacional en Villa María, Córdoba.
Patronato aseguró a una de sus promesas
Ignacio Giacinti firmó su primer contrato profesional. El delantero forma parte de la pretemporada que está realizando el plantel de Patronato.
El atacante, de 20 años, firmó su primer contrato profesional con la entidad de barrio Villa Sarmiento. El futbolista, que forma parte del semillero del Rojinegro desde 2018, estará ligado al Santo hasta el 31 de diciembre de 2028.
Giacinti fue convocado por el entrenador Rubén Forestello para formar parte de los trabajos de pretemporada que está llevando adelante el elenco entrerriano de cara al inicio del Torneo de la Primera Nacional.
De Patronato a Lomas de Zamora
Julián Navas es uno de los futbolistas que el pasado 31 de diciembre dejó de formar parte del plantel de Patronato. El marcador de punta continuará formando parte de la estructura de uno de los participantes del campeonato de la Primera al ser anunciado flamante futbolista de Los Andes.