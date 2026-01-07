Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato aseguró a una de sus promesas

Ignacio Giacinti firmó su primer contrato profesional. El delantero forma parte de la pretemporada que está realizando el plantel de Patronato.

7 de enero 2026 · 17:47hs
Ignacio Giacinti junto al presidente de Patronato Adrián Bruffal

Prensa Patronato

Ignacio Giacinti junto al presidente de Patronato Adrián Bruffal

Ignacio Giacinti es una de las grandes promesas del semillero de Patronato. El delantero fue una de las grandes figura del equipo de cuarta división que en la temporada 2025 se coronó campeón del campeonato de Juveniles de la Primera Nacional en Villa María, Córdoba.

El atacante, de 20 años, firmó su primer contrato profesional con la entidad de barrio Villa Sarmiento. El futbolista, que forma parte del semillero del Rojinegro desde 2018, estará ligado al Santo hasta el 31 de diciembre de 2028.

patronato: ivan chaves conquisto su objetivo personal

Patronato: Iván Cháves conquistó su objetivo personal

federico bravo: estoy muy ilusionado en tener una gran temporada

Federico Bravo: "Estoy muy ilusionado en tener una gran temporada"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubPatronatoOf/status/2008693280238928267&partner=&hide_thread=false

Giacinti fue convocado por el entrenador Rubén Forestello para formar parte de los trabajos de pretemporada que está llevando adelante el elenco entrerriano de cara al inicio del Torneo de la Primera Nacional.

De Patronato a Lomas de Zamora

Julián Navas es uno de los futbolistas que el pasado 31 de diciembre dejó de formar parte del plantel de Patronato. El marcador de punta continuará formando parte de la estructura de uno de los participantes del campeonato de la Primera al ser anunciado flamante futbolista de Los Andes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2008335585044287877&partner=&hide_thread=false

Patronato Ignacio Giacinti Primera Nacional
Noticias relacionadas
Alan Sosa, presente en el inicio de la pretemporada de Patronato.

Alan Sosa: "Estoy en el lugar donde realmente quería estar"

el ex-futbolista de patronato julian marcioni fue presentado en colon de santa fe

El ex-futbolista de Patronato Julián Marcioni fue presentado en Colón de Santa Fe

patronato puso en marcha su ilusion

Patronato puso en marcha su ilusión

Rubén Forestello, DT de Patronato.

Patronato inicia su puesta a punto

Ver comentarios

Lo último

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Ultimo Momento
El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Policiales
Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ovación
Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

La provincia
El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Dejanos tu comentario