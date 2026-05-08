San Martín de San Juan, próximo rival de Patronato, preso de la irregularidad

San Martín buscará ante Patronato la victoria que lo deposite en zona de reducido de la Primera Nacional. La derrota lo acercará a puestos de descenso.

San Martín de San Juan será el próximo obstáculo que intentará sortear Patronato. El Rojinegro y el Verdinegro se enfrentarán mañana a partir de las 16.30 en el estadio Hilario Sánchez en el marco de la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B.

El represente cuyano carga con el peso reciente del descenso desde la Liga Profesional y afronta la obligación de reconstruirse rápidamente en una categoría extensa, competitiva y desgastante.

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El Verdinegro comenzó el campeonato con señales alentadoras. En las dos primeras fechas logró ubicarse dentro de los puestos de Reducido, la zona que entrega el segundo ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, esa ilusión inicial se fue diluyendo con el correr de las jornadas. La irregularidad se transformó en una constante y el equipo cayó en una racha adversa de seis encuentros sin triunfos que provocó un marcado retroceso en la tabla de posiciones

La crisis deportiva llevó a San Martín hasta el 16° puesto, apenas un escalón por encima de la zona de descenso, un escenario impensado para un plantel armado con aspiraciones de protagonismo. Los malos resultados terminaron decretando el final del ciclo de Ariel Martos, quien había asumido a comienzos de temporada en reemplazo de Leandro Romagnoli. El entrenador tucumano dejó San Juan con una campaña de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Una fórmula que le dio resultados a San Martín

Ante este panorama, la dirigencia recurrió a una fórmula conocida y con fuerte identificación institucional: Alejandro Schiapparelli tomó el mando del equipo de manera interina. El Colorado conoce profundamente el mundo San Martín. Como futbolista se ganó el reconocimiento del hincha por su temperamento y entrega dentro de la cancha. Tras su retiro decidió radicarse en San Juan y comenzó allí su recorrido como entrenador.

En 2024 integró el cuerpo técnico de Raúl Antuña, el entrenador que devolvió al Verdinegro a Primera División después de seis temporadas en la Primera Nacional. También formó parte del equipo de trabajo de Romagnoli durante el paso del ex-San Lorenzo por la institución cuyana.

El inicio de Schiapparelli al frente del plantel trajo una inmediata reacción futbolística y anímica. En su debut sorprendió a Ferrocarril Midland al imponerse 1 a 0 sobre el césped sintético del estadio de Libertad. Luego ratificó la recuperación al vencer también por 1 a 0 a Quilmes en el Hilario Sánchez.

Con dos triunfos consecutivos, San Martín recuperó confianza y volvió a acomodarse en una temporada que, al igual que la de Patronato, lo obliga a convivir con la presión permanente de pelear arriba y escaparle a cualquier riesgo en la parte baja de la tabla.

San Martin San Juan Primera Nacional San Martín recibirá el sábado a Patronato en el estadio Hilario Sánchez.

Sin embargo, en el último compromiso San Martín dio un paso en falso al caer 2 a 0 frente a Colegiales en Munro, una derrota que volvió a exponer la irregularidad que marcó gran parte de su campaña.

Ante Patronato será un juego clave para el Verdinegro

El Verdinegro desperdició una oportunidad importante para volver a meterse en puestos de Reducido y terminó la jornada en el 11° lugar de la tabla con 13 unidades. La paridad que domina la Zona B refleja también la fragilidad de su presente: quedó a tres puntos de Temperley, el último equipo que hoy estaría clasificando a los playoffs por el segundo ascenso, pero mantiene la misma distancia respecto de Güemes, que ocupa posiciones de descenso. Ese contexto evidencia la delgada línea sobre la que transita el conjunto sanjuanino, obligado a sumar con regularidad para no quedar atrapado definitivamente en la zona media-baja del campeonato.