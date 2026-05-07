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Patronato tiene agendada la cartelera de mayo

Patronato ya conoce el calendario completo que afrontará en mayo para el campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

7 de mayo 2026 · 18:11hs
Maximiliano Rueda celebra el golazo que clavó para el 1-0 de Patronato.

Club Patronato

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Patronato ya tiene definido su calendario para el tramo de mayo en el campeonato de la Primera Nacional, un período que puede resultar determinante para consolidar su recuperación en la Zona B.

El Rojinegro iniciará la seguidilla este sábado, cuando visite desde las 16.30 a San Martín de San Juan por la 13ª fecha del certamen.

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Luego afrontará dos compromisos consecutivos ante rivales directos en la pelea por acomodarse en la tabla. El domingo 17 volverá al estadio Grella para recibir desde las 16 a Chacarita, en uno de los encuentros destacados de la 14ª jornada.

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Una semana más tarde viajará a Santiago del Estero, donde enfrentará el domingo 24, también desde las 16, a Güemes por la 15ª fecha.

Patronato cerrará el mes nuevamente en condición de local. El domingo 31 será anfitrión de Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella, en el encuentro correspondiente al 16° capítulo del campeonato.

Programa de la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suárez – F.C. Midland

Árbitro: Jorge Broggi

15.30: Temperley – Deportivo Maipú

Árbitro: Pablo Dóvalo

16.30: San Martín (San Juan) – Patronato

Árbitro: Álvaro Carranza

18: Atl. Rafaela – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo

15.30: Chacarita – Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

16: Agropecuario – Atlanta

Árbitro: Matías Billone

16: Güemes (Santiago del Estero) – Quilmes

Árbitro: Nelson Sosa

Lunes

19.30: Nueva Chicago – Almagro

Árbitro: Lucas Comesaña

Martes

19: San Martín (Tucumán) – Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Patronato mayo Primera Nacional
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