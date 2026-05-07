Patronato ya tiene definido su calendario para el tramo de mayo en el campeonato de la Primera Nacional, un período que puede resultar determinante para consolidar su recuperación en la Zona B.
Patronato tiene agendada la cartelera de mayo
Patronato ya conoce el calendario completo que afrontará en mayo para el campeonato de la Primera Nacional, Zona B.
El Rojinegro iniciará la seguidilla este sábado, cuando visite desde las 16.30 a San Martín de San Juan por la 13ª fecha del certamen.
Luego afrontará dos compromisos consecutivos ante rivales directos en la pelea por acomodarse en la tabla. El domingo 17 volverá al estadio Grella para recibir desde las 16 a Chacarita, en uno de los encuentros destacados de la 14ª jornada.
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Una semana más tarde viajará a Santiago del Estero, donde enfrentará el domingo 24, también desde las 16, a Güemes por la 15ª fecha.
Patronato cerrará el mes nuevamente en condición de local. El domingo 31 será anfitrión de Tristán Suárez en el Presbítero Bartolomé Grella, en el encuentro correspondiente al 16° capítulo del campeonato.
Programa de la 13° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Tristán Suárez – F.C. Midland
Árbitro: Jorge Broggi
15.30: Temperley – Deportivo Maipú
Árbitro: Pablo Dóvalo
16.30: San Martín (San Juan) – Patronato
Árbitro: Álvaro Carranza
18: Atl. Rafaela – Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Joaquín Gil
Domingo
15.30: Chacarita – Colegiales
Árbitro: Felipe Viola
16: Agropecuario – Atlanta
Árbitro: Matías Billone
16: Güemes (Santiago del Estero) – Quilmes
Árbitro: Nelson Sosa
Lunes
19.30: Nueva Chicago – Almagro
Árbitro: Lucas Comesaña
Martes
19: San Martín (Tucumán) – Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Maximiliano Manduca