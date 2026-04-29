Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Se realizarán modificaciones en 3 líneas del transporte urbano de pasajeros en Paraná y se incluirá un nuevo ramal en la Línea H.

29 de abril 2026 · 15:13hs
Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Foto: UNO/Álvaro Moreyra

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

El Municipio pondrá en marcha desde el próximo viernes 1° de mayo, modificaciones en 3 líneas del servicio público e incluirá un nuevo ramal en línea H. Las modificaciones se dan en el marco del diálogo con las vecinales de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná, tras acordar con distintas vecinales de la ciudad en el contexto de implementación del nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros, establecerá algunas modificaciones en líneas B, F.2 y la H tendrá dos ramales. H.1 mantiene el recorrido establecido desde diciembre y se incorpora el ramal H.2.

LÍNEA B

B° CAPIBÁ - CAMPUS UADER - CENTRO

Al centro: Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - O'Higgins - Gral. Sarobe - Gral. Gerónimo Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Pronunciamiento - Av. Ejército - Monte Caseros - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Garay.

Regreso: Córdoba - Libertad - Paraguay - Pellegrini - Bv. Perette - Av. Ejército - Pronunciamiento - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Gerónimo Espejo - Gral. Sarobe - O'Higgins - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Calle N° 926 - Calle N° 928.

Línea F.2:

SEMINARIO - B° MOSCONI - BAJADA GRANDE (Por Alte. Brown)

Al centro: Calle N° 1584 - Calle N° 1669 - Av. Don Bosco - Seminario - Colectora Av. Circunvalación - Av. Alte. Brown - 3 de Febrero - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Av. Larramendi - Walter Heinze - Lorenzo Anselmi - Jorge Mockert - Miguel "Zurdo" Martínez - Walter Heinze - Av. Larramendi - Croacia - Calle N° 1380 - Margarita Malharro de Torres - Croacia

Regreso: Av. Estrada - Anacleto Medina - Laprida - Gaboto - Cervantes - Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Alem - Av. Ramírez - Saraví - Soler - Av. Alte. Brown - Av. Circunvalación - Av. Don Bosco - Seminario - Calle N° 1679 - Calle N° 1584.

LÍNEA H.1

B° PARQUE MAYOR - CENTRO (Por Garrigó)

Al centro: Las Garzas - Villa San Benito - Garrigó - Santos Domínguez - Av. Ramírez - Gualeguaychú → Pte. Perón - Santa Cruz - Andrés Pazos - Corrientes- La Paz - Laprida

Regreso: Córdoba - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Santos Domínguez - Garrigó - Villa San Benito - Las Garzas.

LÍNEA H.2

B° PARQUE MAYOR - CENTRO (Por Div. de los Andes)

Al centro: Las Garzas - Villa San Benito - Garrigó - O'Higgins - División de los Andes - Santos Domínguez - Av. Ramírez - Gualeguaychú - Italia - Santa Fe - Laprida.

Regreso: Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Santos Domínguez - División de los Andes - O'Higgins - Garrigó - Villa San Benito - Las Garzas.

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

Readecuaron varias líneas del transporte urbano de pasajeros

